Díaz defiende la constitucionalidad de la rebaja de jornada y critica la "estrategia política" de CEOE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes la constitucionalidad de la reducción de la jornada laboral, frente a las apreciaciones de la CEOE, apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1990, cuando los empresarios recurrieron las 40 horas semanales establecidas en 1983.

"Este alegato a la inconstitucionalidad de la reducción de la jornada laboral ya fue resuelto por el Alto Tribunal en una sentencia (...) En el año 90, la patronal española impugnó ante el Tribunal Constitucional la reducción de jornada del año 83, porque señalaba que atacaba el imperio de la ley, sustancialmente el artículo 37 de la negociación colectiva, y señalaba, en una guerra abierta con el Gobierno de entonces, que esto no era constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional ya resolvió esta cuestión y, además, fue claro: no solamente no dijo que era completamente constitucional, sino que señaló que era como un alegato a favor del factor de la negociación autónoma entre sindicatos y empresarios para darle, efectivamente, más fuerza", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

Durante su intervención en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', Díaz ha subrayado que la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas semanales es un "proyecto de país", con un apoyo ciudadano "sin precedentes", pero con "grandes adversarios sin precedentes", como la CEOE, pero también algunas formaciones políticas.

"Decir que el Gobierno de España lo que hace es inconstitucional es como señalar que tampoco es constitucional que subamos el salario mínimo o (...) es tanto como decir que las relaciones laborales no pueden estar reguladas por ley. En definitiva, yo creo que la estrategia de la patronal hace que hoy tengamos una patronal que está desdibujada", ha denunciado la ministra.

En su opinión, el cambio de estrategia de la CEOE hace que hoy tenga "un papel impropio" en la sociedad, que no tiene que ver con los legítimos intereses de los empresarios, sino "con una estrategia política" que, a su juicio, "le hace daño a la propia patronal".

"Que la patronal española hoy, en pleno siglo XXI, haga declaraciones diciendo que las empresas no deben de pagar las cotizaciones sociales, cuando desde Beveridge hemos aprendido que el factor de la protección social de las cotizaciones y de la construcción del Estado social es clave, creo que es un error. Acusar al Gobierno de España de ser una república bananera por querer reducir las desigualdades, como se ha afirmado, creo que no es correcto. O, por ejemplo, como hemos vivido estos días, colocarse en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Yo, de verdad, creo que esta patronal no es la que hemos conocido en tiempos cercanos. Por tanto, con todo el cariño, me gustaría que la patronal vuelva al lugar correcto", ha afirmado Díaz.

La vicepresidenta ha indicado que la rebaja de jornada no sólo tiene grandes adversarios en la patronal, también los tiene en formaciones políticas, que "están al lado y detrás de la patronal". "El Partido Popular está hoy más preocupado por competir con Vox que por mejorar la vida de la gente de nuestro país. Lo hemos visto la semana pasada, cuando sin rubor y sin temblarle la mano tumbaron medidas que impactan directamente en la vida de los españoles y las españolas", ha dicho Díaz en referencia a la derogación del decreto 'ómnibus'.

"Creo que el Partido Popular está hoy en una estrategia que se basa solamente en hacer daño no al Gobierno de España, sino a su país, a los españoles y a las españolas. No están abofeteando al Gobierno de España. Están abofeteando a 11 millones y medio de pensionistas en nuestro país. Están abofeteando a muchos ciudadanos y ciudadanas que se desplazan en transporte público bonificado (...) Están golpeando a personas que necesitan mecanismos de protección social", ha denunciado.

Díaz ha recordado que esta tarde se celebrará la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, donde se va a discutir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales tras el acuerdo bipartito con los sindicatos. "Espero sinceramente que lo que hoy salga de la Comisión sea una buena noticia para nuestro país y la semana que viene tengamos el trámite de urgencia y finalmente entre en el Congreso de los Diputados", ha indicado.

"Creo que este es el objetivo, pero también es un objetivo muy importante para dar energía al Gobierno de España, para darle alma al Gobierno de España, para decirle a los españoles y las españolas que gobernar es transformar la vida de la gente, que no solamente es permanecer en el Gobierno de España, sino que es ganar derechos para la ciudadanía", ha remarcado.