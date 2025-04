Boluarte llama "cobarde" a ex primer ministro que informó de la cirugía que mantuvo oculta

Lima, 27 ene (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, calificó este lunes como "cobarde" a su ex primer ministro Alberto Otárola, quien confirmó en el Congreso que la mandataria se sometió a una cirugía en 2023, que mantuvo oculta por meses, lo que desencadenó que la Fiscalía abriera una investigación por supuesto abandono de cargo.

"Luego me dicen que Dina Boluarte se ha desaparecido 12 días porque se ha hecho una cirugía estética. Y aquel exfuncionario (Otárola) que dijo eso en el Congreso fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para los cuales fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer", declaró Boluarte en un acto oficial.

Agregó que Otárola informó sobre su operación en diciembre de 2024 a una comisión del Congreso, aún cuando sabía que sufre una rinitis crónica desde 2022, además dijo que entregó a la fiscal general su historial clínico en el que se detalla su salud respiratoria.

También expuso que, como parte de su responsabilidad, "de no dejar ni un instante su trabajo como presidenta", se sometió a la operación la noche del 28 de junio de 2023, usando sus horas de descanso.

"Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso de 40 minutos con anestesia local para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar", detalló.

En este sentido, indicó que, cada vez que viajaba a diversos puntos del país para trabajar, se ahogaba, algo de lo que tenían conocimiento los ministros, pero aseguró que nunca dejó de trabajar.

Tras explicar los detalles del procedimiento, dijo que tanto este tema, como la investigación que le abrió la Fiscalía por presuntamente ayudar a la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre en el que Boluarte militó hasta 2022, son "carpetas (investigaciones) de circo".

"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de Justicia en el extranjero", aseguró.

Finalmente, comentó que en el extranjero le felicitan al haber mejorado la situación económica de Perú, que "está mejor que cualquier país de América Latina".

"Yo puedo tener seguramente algunos errores de no salir a ventilar mis asuntos personales, pero a veces obliga, y hoy lo estoy haciendo porque prefiero ocupar mi tiempo, pensamientos y amor en resolver los problemas de mis hermanas y hermanos a nivel nacional", añadió.

La Fiscalía abrió en diciembre una investigación a Boluarte por la presunta comisión del delito de omisión de funciones y, alternativamente, por abandono de cargo en agravio del Estado al haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso la cirugía en su nariz. EFE