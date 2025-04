Alejandra Rubio saca las uñas por Carlo Costanzia tras ser acusado de tirar huevos a un paparazzi

Nueva y desagradable polémica para Carlo Costanzia, que ha sido acusado por un paparazzi -que no ha revelado su identidad- en el programa 'Fiesta' de haberle lanzado huevos desde su ventana mientras hacía guardia a las puertas de su casa con motivo de la visita que Mar Flores hizo a su hijo y a su nieto Carlo Jr. el pasado jueves.

Algo que el novio de Alejandra Rubio no tardaba en negar muy molesto ante las cámaras de Europa Press: "Nadie ha tirado huevos. Si tengo algún problema sabéis que os lo digo. Creo que acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave, sobre todo en mi situación, más sin haber denuncias, más sin haber pruebas. Entonces os pediría que, por favor, aclararais bien las cosas. Lo veo un poco kafkiano y un poco fuera del mundo, tendré que tomar las medidas necesarias para que no salgan esas cosas porque una agresión es una cosa bastante grave".

Y, como no podía ser de otra manera, la hija de Terelu Campos ha sacado las uñas por su pareja y este lunes ha dejado claro en 'Vamos a ver' que Carlo no ha tirado comida a la prensa como sostiene el fotoperiodista. "Yo no desperdicio huevos y Carlo tampoco. Yo es que ya... otra cosa más del abanico de invenciones. Es un paparazzi que no da la cara, con la voz distorsionada... si ha tenido este problema no sé por qué no acude a la Policía. Carlo no ha tirado ningún huevo" ha asegurado.

Aunque prefiere no dar nada por sentado, sí ha dejado entrever que quizás el culpable del 'huevazo' sería alguno de sus vecinos, aunque no ha llegado a afirmarlo directamente: "Mis vecinos están hartos porque los coches de prensa están todos los días, y hay veces que se bajan del coche a mitad de la carretera, impiden el paso al garaje... hay muchos problemas habitualmente, hay personas de mi bloque que han llamado a la Policía porque no se podía pasar, y eso es así constantemente. Que alguien ha tirado un huevo porque está hasta aquí, puede ser" ha explicado, insistiendo en que "Carlo no ha sido".

"Me parece una barbaridad. Y que se de voz a este señor haciendo esta serie de acusaciones que se toman como verdaderas sin ninguna prueba me parecen... dan por hecho que esto ha sido así y esto no ha sido así. Seamos un poco serios" ha comentado indignada porque se haya señalado a Costanzia de tirar huevos a la prensa sin pruebas.

Pero, al margen de su defensa incondicional a su novio, Alejandra ha dejado un inesperado titular sobre la faceta de abuela de Mar Flores. Y es que aunque no haya trascendido públicamente, ha desvelado que "mi suegra va a mi casa porque a veces se queda con nuestro hijo y no estamos nosotros. Pero no quiere que la saquen y me parece normal que salga por el garaje porque nosotros lo hacemos también ya que tenemos esa posibilidad"

"Como abuela muy bien. No es la primera vez que va, y se queda el tiempo que ella quiere, es su nieto" ha apuntado, sin mojarse sobre si se le cae más la baba con el bebé a la modelo o a la otra abuela, Terelu Campos. "A las dos, de verdad, no hay ninguna diferencia, las dos están súper pendientes" ha reconocido.

Y aunque ha confesado que por el momento no han coincidido, sí ha asegurado con una gran sonrisa que "hay buena relación" entre su madre y Mar.