Martín Presa: "James es jugador de talla mundial pero por circunstancias no ha encajado"

Madrid, 26 ene (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró este domingo que James Rodríguez es "un futbolista de talla mundial", aunque admitió que el colombiano, por circunstancias del juego que practican, "no ha encajado como todo el mundo quisiera".

James Rodríguez llegó al Rayo el 26 de agosto de 2024 y, el 13 de enero de este 2025, apenas cuatro meses y medio después, fue traspasado al Club León de México sin tener protagonismo y con 203 minutos de juego repartidos en siete encuentros (seis de Liga y uno de Copa del Rey), solo dos de titular.

"Hemos tenido la suerte de tener en el Rayo un futbolista de la talla mundial de James. Por circunstancias en nuestro sistema de juego no ha encajado como todo el mundo quisiéramos y nada, desearle la mejor de las suertes tanto en León como en el próximo Mundial de Clubes y en el próximo Mundial de selecciones siempre que no juegue un equipo español o contra la selección española", dijo Presa, en declaraciones a Movistar Plus, antes del partido contra el Girona. EFE