Lucía de la Puerta desvela cómo conoció a Anabel Pantoja y le envía todo su apoyo

Muchos han sido los rostros conocidos que le han mandado a Anabel Pantoja sus mejores deseos para que la pequeña Alma pueda salir del hospital lo antes posible... una de las últimas ha sido Lucía de la Puerta, que ha desvelado también cómo conoció a la influencer.

La creadora de contenido aprovechaba las cámaras de la prensa para mandarle "de corazón, todos mis ánimos, mis fuerzas, mis energías y si ves esto, escribe para lo que necesites, que aquí estamos".

Además, desveló cómo conoció a la sobrina de la Pantoja, demostrando la naturalidad y espontaneidad que siempre ha tenido la influencer: "Yo cuando conocí a Anabel, fue en un viaje el año pasado, de repente estaba cogiendo comida, me viene y me dice '¡ay, Lucía, Lucía, que yo te sigo! ¡Qué sigo tu contenido! ¡Ay, me encantas, me encantas! ¡Pero qué mona, qué guapa, tal!'".

En ese momento, Lucía "no sabía muy bien quién era porque yo tampoco es que conozca a todo el mundo", pero "estuvimos hablando un montón de tiempo y ya como que me ubiqué y te juro que es un espectáculo de mujer, una crack".