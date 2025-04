Jannik Sinner: "Sabes que puedes hacerlo porque ya lo has hecho una vez"

El tenista italiano Jannik Sinner confesó que tuvo que gestionar una mayor "presión" estas semanas hasta defender este domingo el Abierto de Australia, y lo que ha aprendido en el último año ganando tres 'Grand Slam', una confianza que también nota el número uno.

"Tal vez había un poco más de presión y atención, que tienes que manejar. Pero, por otro lado, sabes que puedes hacerlo porque ya lo has hecho una vez. Tratas de entender lo que sea", declaró Sinner en su rueda de prensa posterior a ganar el título en Melbourne, según recoge la web oficial de la ATP.

El italiano defendió la corona de hace un año con otra actuación brillante ante el alemán Alexander Zverev. "Fue una actuación increíble por mi parte. Sentí que estaba al principio del partido sirviendo muy bien y tratando de entrar en la zona muy rápido. Fue un partido de gran calidad por mi parte. En el segundo set, tuve un poco de suerte en el tie-break", dijo.

Sinner confesó su aprendizaje acelerado en el último año y agradeció la comparación que hizo Zverev de él con Novak Djokovic. "Es un cumplido increíble de Sascha. Creo que todos somos diferentes en cierto modo. Obviamente, tengo algunas similitudes con el estilo de juego de Novak. Sigo creyendo que cuando Novak juega a su mejor nivel, es muy, muy, muy difícil ganarle", apuntó.

"Lo que he entendido esta vez es que cada día es diferente. Tienes días en los que puede que no te sientas al cien por cien y luego, al siguiente partido, de repente, 'vale, estoy metido en el torneo'. Creo que he aprendido muchas cosas a lo largo de este año, no todo sobre el resultado, sino sobre cómo soy como persona y cómo manejo las situaciones en la pista", terminó.