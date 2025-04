Giráldez: "Coudet se portó de diez conmigo, me ayudó mucho"

Vigo, 26 ene (EFE).- Claudio Giráldez se reencontrará este domingo con Eduardo 'Chacho' Coudet en Mendizorroza, escenario del duelo entre el Deportivo Alavés y el RC Celta, club al que el entrenador argentino dirigió entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022, cuando Giráldez era técnico del filial celeste.

“Tenemos muy buena relación. Hablamos cuando él volvió a LaLiga. Es un buen entrenador y una gran persona, conmigo se portó siempre de diez, me ayudó mucho. En este partido, nos daremos un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos, y hablaremos de fútbol, como hacemos siempre”, afirmó.

Giráldez elogió la propuesta futbolística del actual entrenador del Alavés, la cual, puntualizó, tiene ciertas similitudes con la suya porque “ambos queremos ir a por el rival, queremos apretar”, a pesar de que apuestan por dibujos tácticos diferentes.

“Es un entrenador valiente, exigente, que plantea un ritmo de juego muy alto, que es algo que nos gusta, que nos identifica a los dos. El Chacho tiene a la gente siempre preparado para poder apretar hacia adelante, para ser muy agresivos, y luego creo que entiende bien el fútbol, que tiene soluciones dentro de su forma de jugar. Es un entrenador muy reconocible”, indicó.

El entrenador del Celta auguró un partido “muy difícil” para su equipo porque “siempre es muy difícil” jugar en Mendizorroza, pero dijo estar convencido de que pueden sumar la segunda victoria a domicilio del curso en Vitoria porque tienen “fútbol y argumentos” para no acusar las bajas de Aspas y Mingueza.

“Son dos jugadores muy especiales para nosotros, muy importantes, con una importancia capital en el equipo, pero tenemos futbolistas para jugar seguramente con algunos matices en cuanto a las soluciones que nos puedan dar ellos dos, pero con otro tipo de características”, analizó.

Giráldez espera que su equipo aprenda de lo sucedido el año pasado en el estadio del Alavés, donde fueron derrotados por 3-0 en un partido “muy malo” de sus jugadores.

“Fue nuestro peor partido del año pasado, no entramos bien al partido, no jugamos con la intensidad que requería. Creo que no nos ha pasado ninguna vez más y espero que nos sirva de lección, de aprendizaje para saber la dificultad que tiene afrontar este partido”, concluyó. EFE

dmg/msl/jpd