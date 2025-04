Fabiola Martínez deja claro que "a mí no me toca" propiciar un acercamiento entre sus hijos y el de Gabriela

Fabiola Martínez se sentaba esta semana en el plató de '¡De viernes!' para hacer un repaso de su vida, su matrimonio con Bertín Osborne y también para hablar de los abusos sexuales que sufrió cuando era pequeña... Además, también trató el polémica juicio entre Gabriela Guillén y el cantante de rancheras.

Después de asegurar que ella no va a intervenir entre sus hijos y el de Gabriela porque no le pertenece a ella decirle nada, ya que es algo de Bertín, sí que dejó claro que ella también habría luchado por el bienestar de sus hijos si hubiera sido necesario.

Tras su entrevista, Fabiola llegaba a su domicilio y se le comunicaba que a Gabriela no le ha sentado bien que hable de ella en un plató de televisión, a lo que respondía: "Bueno, a mí tampoco me gusta, pero hay veces que no puedo evitar las preguntas".

Con el mismo argumento que en plató, no se quiso pronunciar sobre el juicio de Bertín y la fisioterapeuta: "Yo de eso ya lo dije, lo he dicho también en el programa. Es que no hablo de eso, porque no es mi vida ni tengo nada que aportar, es que, si es que da igual".

Por último, volvía a recalcar que "a mí no me toca, no me toca", dejando claro que si en un futuro hay una relación entre sus hijos y el de Gabriela lo tendrán que decidir ellos: "Les toca a mis hijos, a su padre y a la madre del niño, pero a mí no".