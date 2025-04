Eduardo Navarrete recuerda su enfrentamiento con Ágatha Ruiz de la Prada

En el ojo del huracán por su desafortunado comentario sobre los gitanos, los frentes se le acumulan a Ágatha Ruiz de la Prada, y en los últimos días han sido varias las personas que han salido a la palestra para hablar del complicado carácter de la diseñora y de la soberbia y poca educación con la que trataría a la gente que trabaja con o para ella.

En medio de este complicado momento en el que su imagen pública ha quedado seriamente tocada, Eduardo Navarrete ha querido romper una lanza a su favor y salir en su defensa a pesar de que en el pasado también protagonizaron un agrio enfrentamiento cuando la ex de Pedro J. Ramírez le acusó de plagiar uno de sus diseños con el logo de unos populares grandes almacenes.

"Yo saqué unos estampados a colación de unas cosas que yo hice con esas almacenes, de un trabajo que hice. Y ella luego en la siguiente colección sacó otros estampados similares, ni siquiera iguales. Ya se molestó un poco, porque decía que era copia. Era un poco polémica, porque ella en el año uno antes de Cristo fue a una boda de no sé quién y se puso un vestido con un triángulo de 'El Corte Inglés'. Entonces ella decía que lo mío venía de allí. Y yo ya hablé con ella y le dije, Agatha, si yo ese vestido ni lo había visto" ha recordado.

Un enfrentamiento que solucionaron, y tras el que como nos ha contado Navarrete "hemos trabajado juntos en dos ocasiones. Ágatha de primeras es una persona que tiene mucho carácter y mucha personalidad y ella es burguesa, porque su abuela era burguesa, y ella ya viene de ahí, ella ya te parte de ahí. Entonces, conforme la he ido conociendo, he visto que es totalmente diferente, y me ha sorprendido para bien".

Por eso, está convencido de que su expresión de "estoy viviendo como las gitanas" se trata solo de "una frase hecha que tenemos que ir eliminando de nuestro vocabulario, pero que realmente se está sacando de contexto, porque están los chistes de Arevalo, de maricones y de gangosos y estas cosas, y ya está". "Ella ya ha pedido disculpas, que la honra ha pedido disculpas, que ya es fuerte que Agatha haya pedido disculpas, y ya está" sentencia.

Además, Navarrete se ha pronunciado sobre las declaracines de José Manuel Díaz-Patón sobre Lolita Flores, y no ha dudado en dar un toque de atención al novio de Ágatha por decir que había creado la polémica del racismo para hacerse famosa: "Lo que ha dicho está mal dicho porque todo el mundo sabe quién es Lolita, una señora y una artistaza y ya está".