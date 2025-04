Amor Romeira da la última hora sobre la hija de Anabel Pantoja tras abandonar la UCI

Grandes noticias para Anabel Pantoja y David Rodríguez, ya que coincidiendo con el segundo cumplemés de su hija Alma, y tras 13 días ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, la pequeña ha abadonado la UCI y ha pasado a planta ante la mejoría que ha experimentado y que ha invadido de optimismo y positividad tanto a la influencer como a todo su entorno.

El pasado lunes, después de que su bebé hubiese dado pequeños pero significativos pasos en su evolución, la sobrina de Isabel Pantoja rompía su silencio y compartía un comunicado en sus redes sociales sincerándose sobre el complicado momento que están viviendo: "Hace 11 días se paró mi vida pero aquí seguimos, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso. Alma está bien, gracias a Dios (...) Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en ese camino. Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todos y de todas partes. Gracias por rezar por Alma y enviarnos tantas fuerzas y amor. De verdad, sentimos ese abrazo que nos ayuda a seguir adelante con más esperanza". "Nuestro mayor deseo es que este mal sueño pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija" confesaba, pidiendo además a la prensa 'espacio' para intentar recuperar la 'normalidad' durante la hospitalización de su pequeña, sin sentirse "perseguidos" o "agobiados" por las cámaras.

Este jueves Anabel volvía a usar su cuenta de Instagram para felicitar a Alma en su cumplemés. "Dos meses, mi vida. Y los que nos quedan por vivir" ha escrito, junto a un vídeo con numerosas imágenes recordando los últimos días de su embarazo y los momentos más especiales con su hija.

Tras varios días en Las Palmas al lado de su amiga en este duro trance, Amor Romeira se encuentra de nuevo en Madrid y ha retomado sus compromisos profesionales. Este jueves ha reaparecido en la fiesta organizada por el diseñador Eduardo Navarrete para promocionar la localidad alicantina de Torrevieja y, sin fallar a Anabel -que ha pedido a su círculo más íntimo que no den detalles sobre el estado de Alma- sí ha confirmado la mejoría de la niña: "Vengo de Canarias con la vibra de seguir deseando que todo salga bien y que todo acabe pronto" ha afirmado con optimismo.

"Yo me quiero quedar con lo que habéis visto, están celebrando los dos meses. Ojalá todo acabe, esa pesadilla como ella le llama, y que pronto esté en su casa con su bebita" ha expresado, confirmando que la niña ha pasado a planta y que Anabel y David están positivos y tranquilos.

Y también con una entereza admitrable. "Hombre, es que si no... ¿qué iban a hacer? Si toda España se quedó con el corazón encogido, imagínate unos padres, ¿no? Creo que una bebita tan chiquitita, que haya pasado por un proceso médico de ingresar y demás, a todo el mundo le preocupa. Entonces creo que ellos han llevado lo mejor posible, sigo siendo partícipe de lo que ellos han contado, cada día está mejor. Esto es una pesadilla y ojalá acabe pronto" ha zanjado.

Un duro trance en el que Anabel ha contado con el apoyo incondicional de su familia, ya que Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pi no han dudado en aparcar sus rencillas para estar a su lado. ¿Podría significar el inicio de la reconciliación?: "Me encantaría, yo soy muy familiar y a mí que la familia esté unida me parece maravilloso, me parece maravilloso" confiesa Amor.