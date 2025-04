Pere Romeu critica el fallo del VAR: "No entra en los planes de ningún partido de máxima exigencia"

El entrenador del FC Barcelona Femení, Pere Romeu, ha opinado este miércoles que "no entra en los planes de ningún partido de máxima exigencia" la ausencia del videoarbitraje (VAR) en el inicio de la Supercopa de España, que se está disputando en Leganés (Madrid) y donde su equipo ha accedido a la final tras ganar 3-0 el Atlético de Madrid.

"Estábamos al corriente desde el inicio de partido porque nos lo han comunicado en el banquillo. Sí creo que es curioso que juegues 70 minutos sin VAR y luego que en los 20 siguientes sí funcione el VAR. Esto no entra en los planes de ningún partido de máxima exigencia", criticó Romeu en la sala de prensa del Estadio Municipal de Butarque.

No en vano, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pidió disculpas por no tener la tecnología del VAR hasta el minuto 70 de esa primera semifinal de la Supercopa. Eso fue "debido a problemas técnicos de Mediapro, empresa proveedora de este servicio, con el procesado de las imágenes", acorde a su nota de prensa.

El mismo comunicado lo describió como un "incidente que le es ajeno" y por el que exigió "las correspondientes explicaciones a la empresa sobre este problema tecnológico". Pero más allá de eso, Romeu elogió a sus pupilas por no haber dado margen para la sorpresa del Atlético.

"No sé los goles que llevamos esta temporada, pero pienso que son bastantes. Creo que hemos tenido una buena entrada al partido y con llegadas al área rival en varias ocasiones", indicó el técnico culé sobre los primeros minutos, aunque el Barça no abrió el marcador hasta el 44' con un gran gol de Claudia Pina desde fuera del área rival.

"No ha sido nuestro mejor partido, pero eso es porque nos hemos enfrentado a un equipo que hace muy bien las cosas atrás y también al contragolpe. Estoy contento por llegar a la final", resumió Romeu sin 'mojarse' sobre qué adversario prefiere para disputar la final.

En este sentido, prefirió reforzar sus ideas. "Siempre llegamos con mucha gente al área rival y con mucha gente a la frontal, y son pequeñas cosas que tendremos que ajustar", auguroó de cara a la pelea por el título que tendrá lugar este domingo igualmente en Butarque.

Además, alabó al Atleti. "Estos equipos que quizá se han deshinchado o no han encadenado ahora victorias como en el principio de Liga, en estas competiciones son muy peligrosos porque van a por la Supercopa y van a por la Copa", afirmó al respecto.

"El Atlético está muy bien dirigido y me gusta mucho cómo juega. Nos esperábamos este planteamiento. En el partido de Liga ya pusieron línea de cinco y eso no nos han permitido tanto atacar la profundidad como lo hicimos ese día. Pero no nos esperábamos un partido así [de difícil]", añadió.

"Cuando vas atacando bloques bajos, puedes acabar viviendo de acciones de pared, puedes acabar viviendo de remates, puedes acabar viviendo de tiro exterior...", reflexionó. "Claudia Pina de izquierda y de derecha tiene un tiro increíble y hoy lo ha demostrado", concluyó.