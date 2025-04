Miércoles, 22 de enero de 2025 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 22 ene (EFE).-

Washington.- El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una oleada de desafíos legales por la batería de cambios en política migratoria que ha desatado por vía ejecutiva, mientras conforma su nuevo gabinete a la espera de varios votos de confirmación del Senado esta semana.

Washington.- Tras reunirse con el liderazgo republicano en el Capitolio, Donald Trump comienza a perfilar su agenda legislativa, que cuenta con una mayoría conservadora en ambas cámaras, por lo menos en los próximos dos años.

Washington.- Cuando Melania Trump abandonó la Casa Blanca en enero de 2021 la entonces primera dama seguía siendo prácticamente una desconocida para los estadounidenses. Cuatro años después ha vuelto al poder con más experiencia y conocimiento, según ella misma ha dicho, y reivindicando sus propias ideas.

Tapachula (México).- Se enviará información sobre los migrantes en la frontera sur de México que se debaten entre persistir con su viaje o volver a sus países ante las restricciones de Donald Trump y las repatriaciones anunciadas por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Yenín (Cisjordania).- Fuerzas especiales de Israel mantienen por segundo día consecutivo su incursión militar en Yenín, norte de Cisjordania ocupada, que podría durar meses y donde ya han muerto al menos 9 palestinos e infraestructura civil ha sido destrozaba.

Wuhan (China).- Cinco años después de que estallara la pandemia que puso en jaque al planeta, el origen de la covid sigue siendo un misterio: la Organización Mundial de la Salud ha reclamado en varias ocasiones a China que sea transparente y comparta más información, mientras Pekín afirma que ya ha entregado todos los datos de los que dispone.

Leópolis (Ucrania).- Miles de bielorrusos que han encontrado refugio en Ucrania o luchan por su ejército vinculan el destino de su país con el resultado de la invasión y denuncian la creciente represión y el sometimiento de Bielorrusia a Rusia por parte de Alexandr Lukashenko, en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el 26 de enero.

Davos (Suiza).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa este miércoles en Davos (Suiza) en dos debates en el marco del Foro Económico Mundial (WEF), centrados en medio ambiente, salud y prosperidad, y se reúne con los empresarios españoles presentes en el evento, tras el relevo al frente de Telefónica.

Davos (Suiza).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, participa este miércoles en Davos en el Foro Económico Mundial (WEF) tras la investidura de Donald Trump, que no ha descartado el uso de presiones militares o económicas para hacerse con el control del Canal.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, muestran este miércoles, con una declaración conjunta desde el Elíseo, su idea de "consolidar una Europa unida, fuerte y soberana", interesada en mantener sus vínculos con la Estados Unidos, pero defendiendo sus valores e intereses.

Londres.- El juicio del príncipe Enrique contra NGN, dueño del tabloide británico 'The Sun' -al que acusa de prácticas ilegales para obtener exclusivas informativas-, debe arrancar este miércoles tras haber sido aplazado la víspera.

Bogotá.- La crisis de la región colombiana del Catatumbo se agudiza sin que se vea una solución cercana, mientras que ciudades como Cúcuta, Tibú y Ocaña reciben diariamente a miles de personas que huyen de la violencia guerrillera y empiezan a ver desbordadas sus capacidades para atender a las víctimas del conflicto.

Dublín.- La Cámara Baja irlandesa vota la investidura del líder centrista Micheál Martin como primer ministro de un Gobierno de coalición con el democristiano Fine Gael y varios diputados independientes.

La Paz/Cochabamba (Bolivia).- El Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) conmemoran por separado el 16 aniversario del Día del Estado Plurinacional, que fue declarado por el exmandatario en 2010 para recordar su primera posesión presidencial, el 22 de enero de 2006, en medio de la pugna del oficialismo que tiene enfrentados a ambos líderes.

Ciudad del Vaticano.- Audiencia general semanal del papa Francisco.

Ciudad del Vaticano.- Las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España; y de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, asisten a la audiencia con el papa Francisco y se reúnen junto a una delegación de Málaga y Sevilla con Monseñor Salvatore Fisichella, con motivo de la procesión del Jubileo de las Cofradías, que se celebra en mayo en Roma.

Bangkok.- La Administración Metropolitana de Bangkok ordenó el cierre de 103 de sus escuelas e instó a la población a trabajar desde casa hasta el 24 de enero, para hacer frente a la contaminación atmosférica, que lleva varios días aumentando de forma continuada hasta alcanzar niveles insalubres.

Ujon Pancu (Indonesia).- Los pescadores de pulpo de la región indonesia de Aceh, en el norte del país, se enfrentan a retos cada vez mayores. A las bajas condiciones salariales de los trabajadores locales, se suma el aumento del coste del combustible y la disminución de las capturas por la sobrepesca, lo que les obliga a adentrarse en aguas más profundas y vender su propia mercancía.

Tegucigalpa.- El asesinato de más de 600 menores en 2024 en Honduras, algunos hallados descuartizados, demuestra que la estrategia actual para atender la violencia contra la niñez en el país no está siendo efectiva, advierten expertos consultados por EFE.

Madrid.- El Goya a mejor película iberoamericana cuenta este año con grandes contendientes, como el brasileño Walter Salles o la chilena Maite Alberdi, pero también con una historia "muy chica", 'Agárrame fuerte', de Ana Guevara y Leticia Jorge, y que fue la única cinta uruguaya estrenada en este país en 2024.

Londres.- El centro cultural londinense Somerset House presenta los eventos por su 25 aniversario, entre ellos 'SOIL: The World at Our Feet', una exposición que celebra el vínculo inquebrantable del suelo con toda la vida en la Tierra.

Londres.- Una reinterpretación de 'Las Meninas' de Velázquez al estilo de Picasso confluye junto a obras originales del pintor malagueño o Joan Miró, mientras otros artistas emergentes de España y Latinoamérica se abren paso en la 37ª edición de la Feria de Arte de Londres, que abre sus puertas este miércoles.

Madrid.- Comienza este miércoles una nueva edición de Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, y lo hace en esta ocasión con la participación de 156 países (11 más que hace un año) y 9.500 empresas (medio millar más), con Brasil como socio elegido.

Madrid.- Entrevista con la ministra de Turismo de México, Josefina Rodríguez, en Fitur.

Nueva York (EE.UU.).- Inauguración de la exposición "El colorido mundo de Pancho Fierro, pintor afroperuano".

Roma.- La Real Sociedad viaja este miércoles a Roma, ciudad en la que el jueves se enfrentará al Lazio, líder de la Liga Europa, en un partido clave para la clasificación de ambos a la siguiente ronda. Imanol Alguacil, técnico 'txuri urdin' comparecerá en rueda de prensa en el Estadio Olímpico de Roma a las 19.30 (GMT+1).

París.- Entrenamiento del equipo de la NBA San Antonio Spurs un día antes del partido que disputará en París contra el Indiana Pacers.

Asunción.- La producción de soja, uno de los principales productos de exportación de Paraguay, superó por primera vez los 11 millones de toneladas en la zafra 2023-2024, reveló la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), que pronostica para 2025 un resultado menor debido a un posible impacto de la sequía sobre estos cultivos.

