Agenda Informativa de Europa Press para el 22 de enero ( 1 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, 22 de enero, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- En Davos (Suiza), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la reunión del Foro Económico Mundial. A las 9.00 horas, mantiene un encuentro con el CEO de Mubadala, Al Mubarak; a las 10.15 horas, interviene en el coloquio sobre salud global 'Health and Prosperity through Prevention'; a las 11.00 horas, con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala; a las 11.15 horas, con el CEO de Vestas, Henrik Andersen; a las 11.30 horas, con el presidente ejecutivo de Arcelor Mittal, Lakshmi N. Mittal, y con el CEO de la empresa, Aditya Mittal; a las 13.30 horas, participa en el 'Diálogo Estrategia de País'; a las 14.30 horas, mantiene un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski; a las 15.45 horas, interviene en el Foro Económico Mundial; a las 16.15 horas, mantiene un encuentro con representantes de empresas españolas; a las 17.15 horas, interviene en el coloquio sobre clima 'State of Climate and Nature'; a las 18.30 horas, mantiene un encuentro con el CEO de Volkswagen; y a las 19.00 horas, con el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.

-- 08.30 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado para la cadena CNBC; a las 09.30 horas, en Bloomberg.

-- 08.40 horas: El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, es entrevistado en el programa, 'La Mirada Crítica', de Telecinco.

-- 08.50 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en 'La hora de La 1', de TVE.

-- 09.00 horas: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es entrevistada en 'Espejo Público', de Antena 3.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios en su visita a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2025. IFEMA Madrid. (Av. del Partenón, 5) .

-- 09.00 horas: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es entrevistado en 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser.

-- 09.00 horas: En Madrid, el juez que investiga a Begoña Gómez, interroga, en calidad de testigos, entre otros, a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica sobre sus inversiones en el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que sospecha que se habría apropiado la esposa del presidente del Gobierno. Juzgados de Plaza de Castilla.

-- 09.00 horas: El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es entrevistado en 'La mirada crítica' de Telecinco.

-- 09.05 horas: la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es entrevistada en 'Las mañanas' de RNE.

-- 09.20 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Herrera en Cope Canarias', de Cadena Cope Canarias; a las 15.00 horas, en 'Archipélago Noticias', de RNE Canarias.

-- 10.30 horas: En Madrid, los Reyes inauguran la 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR. IFEMA-Madrid. (Avda. del Partenón, 5).

-- 11.30 horas: En Madrid , el presidente de la Abogacía, Salvador González, presenta el libro 'La Ley Orgánica del Derecho de Defensa'. En el Consejo General de la Abogacía. (Paseo de Recoletos 13).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita a la Inspección General de Sanidad de la Defensa, en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' Centro Sanitario de Vida y Esperanza .

-- 12.15 horas: En Madrid, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, atiende a los medios en la Feria Internacional del Turismo (FITUR). Stand de la Comunidad Valenciana. Pabellón 7, IFEMA Madrid. (Av. del Partenón, 5).

-- 19.00 horas: En Madrid, el expresidente del Gobierno Felipe González y la periodista Soledad Gallego Díaz conversan con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson, sobre su nuevo libro 'Venezuela: Ensayo sobre la descomposición'. Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa América (C/ Marqués del Duero 2).

-- 20.15 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en el programa '24 Horas', de RNE.

-- Actividades parlamentarias del Congreso:

-- 10.00 horas: Sesión Plenaria. Sesión extraordinaria. Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Hemiciclo.

-- Fin Pleno: Fin Pleno Diputación Permanente. olicitud de convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara.

-- 16.00 horas o fin pleno: Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Comparecencias: Josep Lluís Trapero i Álvarez, mayor de los Mossos d'Esquadra en el momento de los hechos; y Joaquim Forn, exconseller de Interior de Cataluña. Sala Prim.

-- 16.00 horas o fin pleno: Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Comparecencias de los candidatos propuestos por el Gobierno para la Vicepresidencia y consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sala Cánovas.

-- Actividades parlamentarias del Senado:

-- 9.30 horas: Comisión de investigación del llamado 'caso Koldo'. Comparecencia de Carlos Moreno Medina, director de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sala Clara Campoamor.

AUTONOMÍAS

-- 12.15 horas: En Santovenia de la Valdoncina (León), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro Estrada de la Dirección General de Tráfico.

-- 12.45 horas: En Santander, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa junto al coordinador general de Izquierda Unida Cantabria, Israel Ruiz Salmón. A las 18.15 horas, acto público 'Convocatoria por la democracia'. Sede de IU Cantabria. (C/ Isaac Peral, 1. 1ºB).