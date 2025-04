Sudáfrica pide inversiones privadas en minerales que beneficien a las comunidades locales

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El ministro de Energía de Sudáfrica, Kgosientsho Ramokgopa, insistió este martes en la necesidad de atraer inversiones privadas para impulsar la industria minera en África, pero pidió que estén condicionadas a generar beneficios directos en las regiones donde tienen lugar para garantizar el crecimiento de las economías de los países africanos.

“Lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo ha sido exportar oportunidades, esencialmente de empleo, lo que ha generado que la relación sea de extracción y que el beneficio de los recursos minerales tenga lugar en zonas remotas”, dijo Ramokgopa durante una mesa redonda sobre el geoeconomía de la energía y los materiales en el Foro Económico de Davos.

Ramokgopa recordó que en África hay alrededor de “600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad”, por lo que aseguró que la conversación sobre la transición energética en el continente "es esencialmente un término equivocado, no existe, porque (la población) no tiene acceso a la electricidad”.

Aún así, Ramokgopa recordó que África posee el 30 % de las reservas minerales del mundo y consideró que, en este contexto de transición, su explotación es “clave” para impulsar las economías de los países africanos.

“Probablemente ampliaremos el flujo de producción industrial y, de este modo, podremos impulsar las economías de esos países, sacar a la gente de la pobreza y garantizar que tengan las capacidades necesarias para participar en la nueva economía”, aseguró.

Sin embargo, insistió en que la explotación de minerales requiere “mucho capital” y admitió que los países del continente, por lo general, no tienen “suficientes” recursos para autofinanciarse.

Así, consideró fundamental aumentar el capital privado procedente de grandes potencias industriales, pero siempre en beneficio de las regiones donde se realiza la explotación.

“Hay que garantizar que se apoya el crecimiento de estos países, se invierte en ellos y se asegura que el beneficio se produce más cerca de la fuente”, dijo el ministro sudafricano.

Por otro lado, aseguró que la presidencia sudafricana del G20 permitirá a los países africanos articular “de manera más coherente y completa” lo que constituyen las “aspiraciones y necesidades” del continente, entre ellas, estas cuestiones de acceso a la energía y explotación de recursos naturales.

“Vemos la presidencia del G20 no sólo como una presidencia sudafricana, sino como una presidencia del continente (...). Es una plataforma ideal para que África muestre el potencial que tiene”, dijo Ramokgopa. EFE