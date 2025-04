Miércoles 22 de enero de 2025 (20.30 GMT)

Madrid, 21 ene (EFE).-

Wuhan (China).- Cinco años después de que estallara la pandemia que puso en jaque al planeta, el origen del covid sigue siendo un misterio: la Organización Mundial de la Salud ha reclamado en varias ocasiones a China que sea transparente y comparta más información, mientras Pekín asevera que ya ha entregado todos los datos de los que dispone. (foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Miles de bielorrusos que han encontrado refugio en Ucrania o luchan por su ejército, vinculan el destino de su país con el resultado de la invasión y denuncian las crecientes represiones y el sometimiento de Bielorrusia a Rusia por parte de Alexandr Lukashenko, en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el 26 de enero. (foto)(vídeo)

Bruselas.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pronuncia un discurso en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa. (foto)(vídeo)

Davos (Suiza) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa este miércoles en Davos (Suiza) en dos debates en el marco del Foro Económico Mundial (WEF), centrados en medio ambiente, salud y prosperidad, y se reúne con los empresarios españoles presentes en el evento, tras el relevo al frente de Telefónica. (foto)(vídeo)(directo)

Davos (Suiza).- El vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis; la secretaria general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala; la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Goergieva, participan en el Foro e. (foto)(vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con el canciller alemán, Olaf Scholz, en París. (foto)(vídeo)

Dublín.- La Cámara Baja irlandesa vota la investidura del líder del centrista Micheál Martin como primer ministro de un Gobierno de coalición con el democristiano Fine Gael y varios diputados independientes. (foto)(vídeo)

La Paz/Cochabamba (Bolivia).- El Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) conmemoran por separado el 16 aniversario del Día del Estado Plurinacional, que fue declarado por el exmandatario en 2010 para recordar su primera posesión presidencial, el 22 de enero de 2006, en medio de la pugna del oficialismo que tiene enfrentados a ambos líderes. (foto)(vídeo)

Londres.- El centro cultural londinense Somerset House presenta los eventos por su 25 aniversario, entre ellos 'SOIL: The World at Our Feet', una exposición que celebra el vínculo inquebrantable del suelo con toda la vida en la Tierra. (foto)(vídeo)

Londres.- Una reinterpretación de 'Las Meninas' de Velázquez al estilo de Picasso confluye junto a obras originales del pintor malagueño o Joan Miró, mientras otros artistas emergentes de España y Latinoamérica se abren paso en la 37ª edición de la Feria de Arte de Londres, que abre sus puertas este miércoles. (foto)(vídeo)

Londres.- El juicio del príncipe Enrique contra NGN, dueño del tabloide británico 'The Sun' -al que acusa de prácticas ilegales para obtener exclusivas informativas-, debe arrancar este miércoles tras haber sido aplazado la víspera. (foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- Las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España; y de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, asisten a la audiencia con el papa Francisco y se reúnen junto a una delegación de Málaga y Sevilla con Monseñor Salvatore Fisichella, con motivo de la procesión del Jubileo de las Cofradías, que se celebra en mayo en Roma. (foto)(vídeo)

Milán (Italia).- El Girona, sin opciones de continuar en la Liga de Campeones tras acumular cinco derrotas por tan solo una victoria, visita este miércoles uno de los estadios más históricos del fútbol continental, San Siro, todo un premio en el estreno continental del conjunto catalán y donde se enfrentará al Milan, que lucha por meterse en los octavos de final tras encadenar cuatro victorias seguidas después de comenzar el torneo con dos derrotas. (foto)(vídeo)

París.- Entrenamiento del equipo de la NBA San Antonio Spurs un día antes del partido que disputará en París contra el Indiana Pacers. (foto)(vídeo)

Tapachula.- Migrantes se debaten entre regresar a sus países o quedarse en México tras nuevas medidas de Trump. (foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- El asesinato de más de 600 menores en 2024 en Honduras, algunos hallados descuartizados, demuestra que la estrategia actual para atender la violencia contra la niñez en el país no está siendo efectiva, advierten expertos consultados por EFE. (vídeo)

Nueva York.- Inauguración de la exposición "El colorido mundo de Pancho Fierro, pintor afroperuano". (foto)(vídeo)

