Gauff: "Badosa ha jugado mejor los puntos clave"

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- La estadounidense Coco Gauff, eliminada en cuartos de final del Abierto de Australia por Paula Badosa, reconoció que la española había jugado mejor, especialmente los puntos clave del partido.

"Paula ha jugado muy bien, genial. Algunos momentos en el primer set pudieron caer de mi lado y el resultado del primer set hubiera podido ser otro", lamentó Gauff que no pudo repetir lo del torneo de Pekín hace meses cuando logró remontar a la española.

"Nuestro último partido en Pekin fue parecido. También tuve un set en contra y un par de puntos luego fueron decisivos. No creo que ella haya hecho nada distinto. Solo eso, que jugó mejor los puntos clave. En eso fue mejor", insistió la estadounidense.

"Hay que mirar a hacia adelante. Estoy decepcionada pero nada más. No estoy hundida y ya espero que llegue otra oportunidad", indicó la jugadora de Estados Unidos.

Gauff lamentó los numerosos errores que cometió en el partido. "Cometí demasiados errores no forzados y tuve que ser más agresiva. Como en los últimos meses que he sido más agresiva y ese es el gran avance en mi juego".

Coco Gauff, sin embargo, no tiene nada que reprocharse."Acabo de terminar un partido que he perdido y estoy decepcionada. Pero di todo en la pista y no tengo que reprocharme nada. luché hasta el final y eso hará que los partidos caigan de mi lado. Estas derrotas hace dos años me afectaban más, me hundían más y sentía que se acababa el mundo. Ahora solo pienso que podía haber hecho algo más en algunos momentos pero hice lo mejor que pude", apuntó.

"He mejorado. La derrota en el Abierto de Estados Unidos fue más frustrante. Hoy creo que tengo más recursos, sé qué tengo que mejorar. En el Abierto de Estados Unidos necesitaba trabajar más el saque. Creo que voy en el camino adecuado, no creo que se aun paso atrás. Al contrario", concluyó Coco Gauff. EFE