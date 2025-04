El ultraconservador Smotrich pide que el próximo jefe del Ejército esté "preparado para retomar la guerra"

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraconservador Bezalel Smotrich, ha pedido este martes al próximo jefe del Ejército que esté "preparado para retomar la guerra hasta lograr una victoria total" después de que el actual jefe de las Fuerzas Armadas, Herzi Halevi, haya anunciado que dimitirá el próximo 6 de marzo por los fallos de seguridad relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023.

"El próximo periodo estará marcado por el reemplazo del comandante del Ejército como parte de los preparativos para renovar la guerra, que no se detendrá esta vez hasta lograr la victoria", ha aseverado antes de expresar su confianza en la decisión del ministro de Defensa, Israel Katz.

"Confío en que (Katz) tendrá éxito en su tarea, la cual desempeñará con responsabilidad, profesionalismo y determinación. Le ayudaré siempre que sea necesario", ha aclarado antes de aplaudir la salida de Halevi, al que ha alabado sin embargo por sus "décadas de servicio" y sus "grandes logros militares en todos los frentes".

En este sentido, ha aclarado que sus críticas "por el fracaso en la campaña para eliminar a Hamás (...) no minimizan la gran deuda de gratitud que se le debe por todo su trabajo y su contribución a lo largo de los años", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Halevi, que dimitirá así unos diez meses antes de que finalice su mandato de tres años, ha afirmado en su misiva que adopta esta decisión para mantener su promesa de asumir su "responsabilidad" por el "fracaso de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)" en los citados ataques, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

Asimismo, ha destacado que esta decisión llega tras los "logros significativos" obtenidos por el Ejército desde entonces y en medio de la "aplicación" del acuerdo de alto el fuego pactado la semana pasada con Hamás para la Franja de Gaza, que entró en vigor el domingo y contempla la liberación de rehenes secuestrados durante los citados ataques.