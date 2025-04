El Gobierno muestra "preocupación" ante las filtraciones del caso Errejón y llama a "no cuestionar a las víctimas"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha mostrado "preocupación" ante las filtraciones de las declaraciones del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, y la actriz Elisa Mouliáa ante el juez, y ha llamado a "no cuestionar a las víctimas".

"Si me permites ministro y, seguramente, ya no solamente como ministra portavoz, a mí, sinceramente, ver las imágenes que hemos podido ver todos los ciudadanos, como mujer, me han dolido mucho. Me han dolido profundamente y, además, reafirmando lo que decía el ministro, esa facilidad y esa normalidad en las filtraciones son las que generan preocupación sobre todo porque en los juicios, y especialmente cuando estamos frente a juicios de temáticas tan delicadas, lo que se deben es valorar las pruebas y sobre todo no cuestionar a las víctimas", ha asegurado Alegría este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre esta cuestión, al igual que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Ambos ministros se han referido a los interrogatorios de Errejón y Mouliáa, que declararon el pasado 16 de enero ante el juez que investiga al exdiputado por un delito de agresión sexual.

En el caso de Alegría, ha recalcado que "como mujer" se ha sentido "muy dolida" tras ver las imágenes. "Y tengo la impresión de que este sentimiento tan incómodo es el que hemos tenido especialmente muchas mujeres en este país", ha apuntado.

Por su parte, el ministro Félix Bolaños también ha mostrado "preocupación" por las filtraciones de las imágenes del interrogatorio y que "sean de conocimiento general unas cuestiones tan sensibles, tan íntimas".

En esta misma línea, ha criticado que "todo el mundo" pueda tener acceso a esas imágenes y a esas declaraciones. "Eso me preocupa. Me gustaría que este tipo de filtraciones, que con tanta frecuencia se producen, no se produjeran porque realmente están afectando a la sensibilidad y a cuestiones muy íntimas de personas que están incursas en un procedimiento judicial", ha señalado.

Además, ha recalcado que, visto este interrogatorio, es "imprescindible" que los jueces y magistrados tengan conocimiento "profundo" de cuestiones de género para saber cómo encarar este tipo de casos "tan sensibles y tan íntimos".

En este sentido, ha puesto en valor la ley de eficiencia del servicio público de Justicia que acaban de aprobar y ha asegurado que "en septiembre" esto será una realidad "para que no se puedan ver declaraciones interrogatorias como la de ayer" pues, según ha dicho, "ha habido mucha gente que se ha sentido abochornada".

"Después de escuchar la declaración y después de escuchar las preguntas le tengo que decir que se evidencia que lo que hemos hecho en la Ley de Eficiencia del servicio público de la justicia es imprescindible y es que este tipo de casos de agresiones sexuales se conozcan en secciones especializadas en tribunales de instancia", ha remarcado Bolaños.