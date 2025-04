Amor Romeira regresa a Madrid ante la mejoría de la hija de Anabel Pantoja: "Hay que tener tranquilidad"

Después de una semana en Gran Canaria al lado de Anabel Pantoja y de David Rodríguez durante el ingreso hospitalario de su hija Alma, Amor Romeira ha regresado ya a Madrid ante la mejoría de la pequeña en los últimos días, en los que ha experimentado pasos pequeños pero muy significativos en su evolución que invitan al optimismo y a la esperanza sobre su recuperación, y que ha hecho que mucho más tranquilos algunos de los seres queridos de la pareja abandonen la isla canaria para retomar sus compromisos profesionales.

Así lo hacía Isabel Pantoja este sábado y así lo ha hecho este martes Amor, que respetando los deseos de la sobrina de la tonadillera de que lo relativo a la salud de su niña permanezca en la más estricta privacidad, se ha referido al comunicado que la influencer compartía hace unas horas en redes sociales revelando que Alma se encuentra "bien" y ella está deseando que "termine esta pesadilla" para poder volver a casa con su hija: "Yo creo que ya ha hablado ella y lo único que hay que tener es tranquilidad y hacerle caso a lo que han pedido".

"Que tengan un poquito de respeto, que no lo digo por ustedes, que habéis hecho un trabajo maravilloso. Yo estuve allí y tengo que dar las gracias a todos los reporteros que estuvieron... El cariño se sentía, pero es verdad que luego cuando veía ciertos colaboradores que hablaban y que especulaban y que iban diciendo X cosas, eso creo que fomentaba algo que no era muy bueno. Entonces creo que ya Anabel ha manifestado su deseo. Su deseo es que tenga un poco de tranquilidad y ya está, solo eso" ha pedido a la prensa.

Emocionada, Amor ha explicado que "yo he estado en el momento que tuve que estar en el hospital, porque ella también ha estado en los peores momentos de mi vida y la amistad se rige por eso, ¿no? No solamente tenemos que estar en la diversión, en las fiestas, sino también cuando uno necesita un abrazo que reconforte. Y entonces estuve allí con ella, con su familia, con sus amigos y, sobre todo, potenciando que todo fuera bien".

"Me quedo mucho más tranquila porque ella ya ha hecho partícipe que todo va mejor. Yo ya de cuanto tiempo queda en el hospital no puedo decirte nada. Lo único quete digo es que ya Anabel ha puesto sus intenciones, os ha dicho que todo va mejor, que ha sido una pesadilla y no solo para ella, sino para todos. Y ya está" ha añadido, confesando que "a nadie le gustaría pasar por lo que han pasado". "Yo tengo un sobrino chiquitito. A mí se me rompió el alma solo de pensar y yo creo que todo el mundo ha estado con el corazón encogido porque evidentemente se ha hecho como una revolución por lo que estaba viviendo Anabel y David con su pequeñita" reconoce.

Además, Amor ha negado que el hospital haya habilitado una sala privada para Anabel y sus seres queridos como se ha dicho en los últimos días: "Es mentira. Ahí estábamos todo el mundo con la gente que estaba en la UVI de los neonatos, o sea, es mentira".

Y aunque prefiere no revelar si ha coincidido con Isabel Pantoja o con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, sí ha reaccionado a la información que apunta a que los hermanos protagonizaron un emotivo y sentido abrazo al verse en el hospital. "Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente en estas situaciones, ¿qué van a hacer? Es que es lo lógico, lo normal sería eso" sentencia.