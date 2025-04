Xabi Alonso: "Es un grandísimo Atleti este año"

Madrid, 20 ene (EFE).- Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, elogió este lunes al Atlético de Madrid, su rival este martes en la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano y del que dijo que es "un grandísimo" equipo, ha apostado "fuerte" esta temporada y tiene su mejor plantilla "de los últimos diez años".

"Prepararlo es un reto siempre. Creo que es un grandísimo Atleti este año y eso ya es suficiente motivación", expresó el preparador español en la rueda de prensa de este lunes en Madrid en el escenario del encuentro.

"Tengo muchas alabanzas para Simeone por todo lo que ha conseguido aquí con el Atleti, pero no sólo en la última temporada. Lleva ya 13 años en este club. Se ve que tiene una gran influencia sobre este gran club. Es increíble. Están rindiendo muy bien, dispone de muy buenos jugadores en la plantilla, pueden rotar, tienen mucha ambición...", continuó.

"Sin ninguna duda", Xabi Alonso ve reflejada en el Atlético la personalidad y el carácter del técnico argentino.

"Un entrenador que ha estado aquí durante tanto tiempo, que ha tenido una participación tan directa en este club y en los éxitos del equipo, va generando y creando una mentalidad. La conexión entre el 'Cholo' y el Atleti es intensa, perfecta y ha sido exitosa. Tiene una impronta muy evidente en su equipo y en el club", observó.

De las cualidades como técnico de Simeone, se quedaría "muchas cosas", entre ellas "la capacidad de transmisión y conexión que tiene, que es evidente", y "es una condición imprescindible para un buen entrenador", según expuso Xabi Alonso, que consideró que los dos equipos está "en buen momento" para encarar el encuentro de este martes.

"Queremos dar un paso más para adelante", proclamó el técnico, que recordó los "dos retos" de su equipo en este curso: "Veníamos de una temporada el año pasado que competíamos en Bundesliga, Copa y Liga Europa, pero este año veníamos a la Champions, que te exige otras cosas en ese proceso de ser competitivos en un nivel superior".

"Sabíamos que teníamos que evolucionar, saber adaptarnos y entender los momentos de los partidos. No sólo el momento dominante, sino el no dominado, porque eso es competir. Estamos en la fase de grupo este año, pero, si queremos seguir pasando rondas, esa construcción y ese sentimiento de venir al Metropolitano como fuimos a Anfield es muy importante", expuso, más allá de "los matices tácticos" que se puedan incluir a lo largo del tiempo.

"Han cambiado muchísimas cosas" en su equipo respecto a dos años atrás, cuando visitó en 2022 el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid (2-2). Apenas era su quinto duelo como técnico del Leverkusen.

"Para el Atleti también han cambiado. El momento entonces del Atleti fue complicado, quedaron apeados de Europa y ese momento fue duro", recordó.

"En cambio, en el momento actual del Atleti, ves muchas razones por las que es muy positivo. Puede ser la mejor plantilla que ha tenido el Atleti en los últimos diez años. Tiene casi posiciones dobladas por jugadores muy competitivos; son capaces de rotar en las tres competiciones y el equipo sigue funcionando y está preparado para tener una gran ambición este año, tanto en la Champions como en la Liga, que creo que van a poder estar peleando hasta el final. Y en la Copa están en cuartos. Tienen una gran plantilla y han apostado fuerte. Va a ser otro partido al de hace dos años, han cambiado muchas cosas", advirtió.

Más allá de la rivalidad del Atlético con el Real Madrid, el equipo en el que jugó durante cinco años, de 2009 a 2014, "el hecho de venir aquí a Madrid siempre es especial" para él.

"Siempre son partidos muy bonitos. Tengo el recuerdo de hace dos años que el final fue muy emocionante, vamos a dejarlo ahí (hubo un penalti a favor del Atlético con el tiempo cumplido que Lucas Hradecky paró a Yannick Carrasco), y siempre tiene un toque especial", agregó.

De Florian Wirtz, Xabi Alonso destacó que es un jugador "muy especial" y "muy, muy importante" en el juego del Bayer Leverkusen. "Tenemos que ayudarlo ahora para que dé el mejor nivel, pero, para eso, todo el equipo tiene que funcionar bien. Cuando el equipo mejora y funciona, ayudamos mucho a Florian. Su presente está ahí y tiene un gran futuro", destacó.

El delantero Víctor Boniface está dentro de la convocatoria. No juega desde el pasado noviembre por lesión. "Estuvo entrenando con nosotros este lunes y estaba bien. La sensación es que ha mejorado mucho y, por lo tanto, será convocado. Está en condiciones. Es muy importante para todos, pero sobre todo para él. Nos necesitamos. Todavía tiene que entrenar más, pero esto es un paso importante para este martes y los próximos partidos", anunció.

Por otro lado, Xabi Alonso no entró en la polémica de las declaraciones de Diego Simeone sobre los "episodios" que, en su opinión, han favorecido al Real Madrid desde el punto de vista arbitral. "Creo que me estás queriendo meter en polémicas. Vengo de Alemania, las entiendo, las puedo seguir y no voy a entrar en el debate, en la polémica. Lo dejo para los implicados", dijo. EFE