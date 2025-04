Sheinbaum dice estar lista para el regreso de Trump pero pide esperar sus primeras medidas

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno está "listo" para el comienzo este lunes de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, pero pidió esperar a ver cuáles serán sus primeras medidas, sobre todo en materia de migración.

"(Vamos a presentar) la primera parte de los servicios y todo el apoyo que le daríamos a connacionales en caso de ser repatriados, que sepan que estamos preparados, que estamos listos, aunque obviamente hay que esperar al día de hoy lo que vaya decir el presidente Trump en su toma de protesta", declaró.

La mandataria confió en su conferencia matutina en que llegará a acuerdos con Trump, quien ha advertido de que una de sus primeras órdenes será imponer aranceles del 25 % a los productos mexicanos si México "no frena la invasión" de migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

Trump también ha prometido que en los primeros días de su mandato comenzarán las deportaciones masivas, que afectarían en particular a México, origen de cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y cuyas remesas representan casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) mexicano.

“Tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno del presidente Trump, que ya una vez con su toma posesión, se establecerán los canales adecuados para una comunicación", sostuvo la gobernante mexicana.

La presidenta adelantó que buscará que el nuevo Gobierno de Estados Unidos conserve algunas políticas migratorias implementadas por el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, como la aplicación 'CBP One' de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permite solicitar asilo desde México.

“Un esquema que se llama 'CBP One', no sabemos si va a permanecer o no, pero lo que nosotros queremos es que, si desaparece, se establezca algo similar, porque ha tenido resultados", mencionó. EFE

