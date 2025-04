México avisa a inmigrantes en frontera sur de inminente fin del programa 'CBP One' de EEUU

Tapachula (México), 20 ene (EFE).- Las autoridades mexicanas advirtieron hoy a los inmigrantes en la frontera sur del inminente fin de 'CBP One', la solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense que permite gestionar citas de asilo desde México, a tenor del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Los inmigrantes se toparon este lunes con un aviso del Instituto Nacional de Migración (INM) que decía que se dejará de atender en sus oficinas de Tapachula, la mayor ciudad de la frontera con Centroamérica, a quienes pretenden tramitar la continuidad de su solicitud 'CBP One', según puedo constatar EFE sobre el terreno.

Un agente federal avisó, megáfono en mano, de que ya solo se atenderá a quienes dispongan de citas hasta el día 30 de enero.

“Como es de su conocimiento, hasta el día de hoy no tenemos todavía información fehaciente y verídica para continuar con la atención para las próximas fechas y, en dado caso de continuar con el programa, será informado a través del área de comunicación social del Instituto Nacional de Migración", indicó el funcionario.

Durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), Estados Unidos lanzó la aplicación 'CBP One' para que los inmigrantes en la frontera de México solicitaran asilo; el pasado 23 de agosto la habilitó en los estados de de Chiapas y Tabasco, donde el Gobierno mexicano creó un programa de apoyo para trámites y traslado.

“El esquema que se llama 'CBP One' no sabemos si va a permanecer o no, pero lo que nosotros queremos es que, si desaparece, se establezca algo similar, porque ha tenido resultados”, declaró este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina.

Pero en la frontera sur, los agentes migratorios reconocen que no existe "información fehaciente" que permita seguir con la atención relacionada con este programa para quienes tengan cita a partir de febrero próximo.

Un inmigrante venezolano que cuenta con la forma migratoria múltiple (FMM) para poder desplazarse libremente por el territorio mexicano pidió a la autoridad migratoria que no frene la asistencia.

“Ya tengo los boletos del avión, por los cuatro (miembros de la familia) fueron 26.000 pesos (unos 1.250 dólares), pienso viajar con esto hasta cuando se me venza (el permiso de traslado) y llegar a la Ciudad de México para que me den otro", declaro a EFE este ciudadano, que prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Trump planea firmar este lunes diez órdenes ejecutivas sobre migración, entre ellas la que prevé fortalecer el control fronterizo con el despliegue de militares, declarar terroristas a los cárteles mexicanos y revivir el programa migratorio 'Quédate en México'.

Aún así, otro inmigrante venezolano llamado Brener, que ya tiene una cita para el próximo 30 de enero, declaró que no pierde la esperanza.

"Estamos esperando si sí o si no (sigue la atención)... vamos a esperar, de repente corremos con suerte, porque no sabemos qué va pasar", manifestó. EFE

