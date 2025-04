Alcaraz y Djokovic.. aires de final

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Con el recuerdo aún fresco de la final olímpica, en la pista Philippe Chatrier de Roland Garros, sobre tierra, con el oro en juego, se reencuentran casi seis meses después, por primera vez en pista dura en un Grand Slam, en el Abierto de Australia, el español Carlos Alcaraz, referente del nuevo aire que disfruta el tenis, y el legendario Novak Djokovic, el jugador más laureado de siempre, aún vigente, aferrado al presente.

El encuentro se disputará mañana, martes, en la sesión nocturna del Open de la ciudad australiana, mediodía en España.

Con aire de final, en el cara a cara hasta ahora más esperado del torneo, en unos cuartos, con algo de antelación, el séptimo favorito, Djokovic, diez veces ganador en Melbourne, calibra las aspiraciones, la madurez y el momento del español, con cuatro títulos del Grand Slam ya pero aún en las Antípodas.

La segunda semana del primer Grand Slam de la temporada aparece a lo grande, con un duelo de enjundia, parte de la zona del cuadro exigente, con varios de los favoritos destinados a cruzar los caminos.

Además del ganador de veinticuatro grandes y del murciano, espera Alexander Zverev, segundo cabeza de serie y candidato al éxito en unas eventuales semifinales. Un trayecto lleno de trabas. Al contrario de lo que parece, en el otro lado, con Jannik Sinner, vigente campeón, con una aparente camino llano hacia el duelo definitivo del domingo.

Ha ido de menos a más el balcánico. Es algo habitual en sus trayectos. Y más ahora, con 37 años, cuando los cálculos y las mediciones de su cuerpo son más meticulosos. El veinticuatro veces campeó de un Grand Slam, superviviente del histórico 'big three' se resiste a claudicar ante el empuje de Sinner o Alcaraz, con el que tiene pinta de mantener más duelos para la historia. Si fueron legendarios sus enfrentamientos con Rafael Nadal, apunta a choque de intereses de similar tipo.

A sus 37 años pretende alargar su reinado en Melbourne el balcánico que en lo que va de 2025 sufrió su primera y hasta ahora única derrota en el torneo de Brisbane, ante el estadounidense Reilly Opelka y que ha ganado todo lo demás. Se dejó un set en Australia en las dos primeras rondas. Frente el norteamericano Nishesh Basavareddy y después con el portugués Joao Faria. Pero aceleró contra los checos Tomas Machac y Jiri Lehecka a los que superó sin contratiempos.

Menos gasto ha tenido Alcaraz que no ha jugado torneo alguno antes de irrumpir en Melbourne. Ssolo un par de exhibiciones, de partidos de preparación, en el propio recinto del Abierto de Australia, frente a los locales Alexei Popyrin y Alex de Miñaur.

Su paso por el primer Grand slam del curso ha sido más llevadero que el del serbio, menos horas en pista. Tras superar al kazajo Alexander Shvechenko y al japonés Yoshihito Nishioka se dejó un set en tercera ronda ante el portugués Nuno Borges pero no acabó, por retirada del rival, el del británico Jack Draper, con problemas en la cadera.

"No voy a decir que le tenga especial ganas de jugar con Djokovic en cuartos de un grande, no voy a mentir. No es que tenga miedo. Pero es cierto que si quieres ser el mejor tienes que ganarle al mejor o a las mejores. Cuando llegas a los cuartos cada ronda es una batalla. A mi me gusta tener las grandes batallas y jugar contra los mejores. Siempre he dicho que si quieres ganar y ser el mejor tienes que ganar al mejor o a los mejores", dijo Alcaraz.

"Estamos preparados, tenemos ganas", apuntó Carlos Alcaraz que afronta el intento de conquista del último Grand Slam que le queda por ganar.

Djokovic, por su parte, encontró el sosiego horas después de sacar adelante a buen nivel el choque contra Lehecka. Se negó a hablar en pista, en la tradicional entrevista tras el partido, y se marchó enfadado. Después asimiló lo sucedido y emboca unos días claves para recuperar la autoridad en los torneos grandes que el pasado año, a excepción de los Juegos Olímpicos, se le escaparon.

"Espero una gran batalla, como es el caso en la mayoría de los partidos en los que nos enfrentamos. Tal vez solo un par de veces fueron bastante claros para un lado. En la final de Wimbledon del año pasado él fue la fuerza dominante en la cancha. En cambio, yo hice un muy buen partido contra él en las finales ATP de 2023", recordó el serbio sobre los duelos contra Alcaraz. "Hemos tenido algunas batallas largas. Me recuerda a mis enfrentamientos contra Nadal en términos de intensidad y energía en la cancha", añadió el número 7 del mundo, diez veces ganador en Australia.

"Es un jugador muy dinámico y explosivo. Increíblemente talentoso. Un jugador carismático. Es genial verlo; no es tan bueno jugar contra él. Lo espero con ansia. Creo que cuando salió el sorteo mucha gente estaba deseando que llegara un posible enfrentamiento entre nosotros en cuartos de final. Así que aquí estamos", apuntó.

El último enfrentamiento entre ambos tuvo como escenario la final de los Juegos Olímpicos de París, con victoria para Djokovic por 7-6 y 7-6. El balance general en sus choques previos es de 4-3 para él.

Alcaraz logró imponerse en el Masters 1000 de Madrid, sobre tierra, en el 2022 y después en dos finales de Wimbledon. No pudo con el serbio en pista dura, la superficie de Australia. Aunque no fue en Grand Slam, en las Finales ATP y Cincinnati, en cemento, fue el balcánico el que logró el éxito. Igual que en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos, en arcilla.

Djokovic, con 37 años y 249 días, igualó, con quince, el récord de presencias de Roger Federer en los cuartos del Abierto de Australia.

-- Enfrentamientos Djokovic-Alcaraz

2022 Masters 100 Madrid semifinal tierra Alcaraz 6-7, 7-5 y 7-6

2023 Roland Garros semifinal tierra Djokovic 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1

2023 Wimbledon final hierba Alcaraz 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4

2023 M1000 Cincinnati final dura Djokovic 5-7, 7-6 y 7-6

2023 Finales ATP semifinal dura Djokovic 6-3 y 6-2

2024 Wimbledon final hierba Alcaraz 6-2, 6-2 7-6(4)

2024 JJOO París 2024 final tierra Djokofic 7-6(3), 7-6(2). EFE

