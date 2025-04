Guterres confía en que el Ejército israelí se retirará del sur del Líbano

Beirut, 18 ene (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, confió este sábado desde Beirut en que tanto el Líbano como Israel respetarán el acuerdo de alto el fuego de 60 días acordado a finales de septiembre pasado, y que el Ejército israelí completará su retirada del sur libanés.

"Estoy totalmente convencido de que el acuerdo será respetado (...) totalmente convencido de que las tropas israelíes abandonarán el Líbano, y también de que las Fuerzas Armadas libanesas asumirán el control total de la zona al sur del río Litani, con la ayuda de la (fuerza de la ONU para el Líbano) FINUL", dijo Guterres en una rueda de prensa en Beirut.

Aludía así al pacto entre Israel y el Líbano, que expira a finales de este mes con expectativas de extensión, según el que Israel se retira de las áreas que ocupó durante su ofensiva en el sur libanés y el Ejército libanés sustituye al grupo chií Hizbulá que retira a sus milicianos hasta el norte del río Litani.

El objetivo del pacto, basado en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 2006, es garantizar el control total del Ejército libanés del sur, y que no haya armas en manos de actores no estatales en esa región.

"No veo ninguna razón para que esto no suceda. Y la mejor garantía es que estoy completamente convencido de que la comunidad internacional no tolerará ninguna violación de estos acuerdos. Todo el mundo quiere la paz en el Líbano y nadie aceptaría que la guerra comenzara de nuevo", aseveró.

En este contexto, llamó a la comunidad internacional a reforzar su apoyo al Líbano, y reiteró el compromiso de la FINUL de ayudar a las partes a cumplir con sus obligaciones, y para que se mantenga el alto el fuego.

"Esto sentaría las bases para la plena aplicación de la resolución (1701) y su objetivo final, un alto el fuego permanente entre el Líbano e Israel", agregó.

Apreció el trabajo de los 10.000 cascos azules desplegados en el sur libanés, a quienes visitó el viernes, en tanto subrayó que la ONU "no tiene intención" de aumentar su número, pero "sí hay intención de aumentar sus capacidades y su equipamiento" con el fin de hacer "aún más eficaz el ejercicio de sus mandatos".

Guterres reiteró, por otro lado, su apoyo al nuevo presidente libanés, Joseph Aoun, y al también recién nombrado primer ministro, Nawaf Salam, y consideró que durante su estancia de tres días en el Líbano "he sentido una atmósfera de oportunidad (...) el Líbano está a punto de alcanzar un futuro más esperanzador".

"Con un presidente y una vez formado el Gobierno, el Líbano estará en condiciones de atender las necesidades de su pueblo y extender la autoridad estatal a todo su territorio", dijo, en alusión al nombramiento de Aoun y Salam, con el que se puso fin a más de dos años de vacío en la jefatura de Estado y de un Gobierno en funciones en el país árabe.

Reafirmó asimismo el apoyo de la ONU a la recuperación y la reconstrucción del Líbano, en particular el sur, destruido por los bombardeos israelíes.

"Intensificarán nuestro apoyo a la recuperación y reconstrucción en todo el Líbano. Muchos israelíes también fueron víctimas y sus vidas se vieron segadas por el conflicto", recalcó.

Por último, manifestó su esperanza en que tanto libaneses como israelíes desplazados por el conflicto "pronto puedan regresar a las zonas donde vivían y reanudar su vida cotidiana".

Guterres llegó el pasado jueves a Beirut en una visita de tres días, en la que fue se reunió con Aoun, Salam, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y el ministro libanés de Exteriores, Abdalá Bou Habib.

Ayer visitó el cuartel general de la FINUL en Naqoura (sur), donde alabó el trabajo de los cascos azules, pidió el fin de la ocupación israelí de la zona y denunció el hallazgo por esa fuerza de la ONU de un centenar de alijos de armas pertenecientes a Hizbulá y otros actores desde la entrada en vigor del alto el fuego. EFE