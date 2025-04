Bárbara Rey aclara porqué no quiere que Ángel Cristo Jr. tenga la custodia de su nieta

Bárbara Rey se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' para contestar públicamente a las últimas declaraciones que su hijo ha vertido sobre ella en los platós de televisión y ha aclarado porque no quiere que tenga la custodia compartida de su nieta.

La vedette quiso explicar que "nunca he dicho que mi hijo sea un mal padre. He dicho que no quería que tuviera la guardia y custodia compartida. No es lo mismo" y arremetía contra Ana Herminia.

Al parecer, la colaboradora de televisión no considera que su nieta vaya a estar bien en una casa donde esté Ana, ya que "hay muestras sobradas de cómo es", haciendo referencia a su comportamiento en 'GH DÚO'.

Además, le quiso mandar un mensaje a Ana: "Su mujer dice que yo le pida perdón, lo ha dicho ¿Tú quién eres? Que acabas de entrar en la vida de mi hijo, que ha estado tres meses con mi hijo, se meten en mi casa, la trato como no se puede tratar mejor a una persona, a ella a su hija y a su perro".

La invitada aseguró que "quiero lo mejor para ella (su nieta)" y que cuando dijo esto "no es para atacar a mi hijo", pero "sigo pensando lo mismo" y, además, "no creo que sea bueno para ella después de haber visto el 'Gran Hermano' de esta persona (Ana)".

Reflejando que siempre tuvo una buena relación con ella, Bárbara desveló que "le he comprado ropa, le he regalado bolsos, le he hecho la comida, lo saben todas mis amigas" y advertía que "si esto fuera más adelante y tenemos que ir a un juzgado, tengo testigos".