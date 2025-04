Alejandro Balde: "He recibido bastantes insultos racistas"

El lateral del FC Barcelona Alejandro Balde denunció "bastantes insultos racistas" por parte de la grada del Coliseum de Getafe durante el encuentro de este sábado en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, donde el equipo azulgrana no pasó del empate (1-1).

"Sabíamos que veníamos a un campo complicado, contra un rival complicado", dijo en declaraciones a Movistar Plus, antes de ir directo a los insultos racistas. "He recibido bastantes insultos racistas de la afición, creo que es algo que no debería seguir pasando. Cuando acabó la primera parte el árbitro activó el protocolo", explicó el internacional español.

Balde fue protagonista también por sus jugadas en banda izquierda y por la tensión que fue aflorando entre ambos equipos, rascando el 'Geta' un punto a un Barça que perdonó y volvió a fallar en su persecución al liderato de la Liga. "Nos está pasando mucho, estamos jugando bien pero hay que ganar. Es la línea a seguir, tenemos muchas ocasiones y hay que finalizarlas antes", zanjó.