La presión del líder y el aviso de Leganés

Madrid, 17 ene (EFE).- Nadie en las cinco grandes ligas europeas atraviesa una racha de victorias tan imponente, ocho seguidas, como el Atlético de Madrid, líder de la primera vuelta, entre la tendencia que marcan 16 de las últimas 20 temporadas, cuando el ‘campeón’ de invierno también fue el ganador final del título, y la prueba de este sábado en Leganés, donde ha ganado sólo en una de sus últimas cuatro visitas.

Su remontada en la clasificación lo ha dirigido hasta la cima. Ahora debe defenderla. Ha pasado de perseguidor, diez puntos por debajo del Barcelona hace nueve jornadas, a marcar el ritmo, con todo lo que eso conlleva, con el Real Madrid a un solo punto y con el equipo azulgrana a seis. De nuevo, es una Liga de tres. Exigencia total.

Ya se juega. En todos los lados. Este viernes, en rueda de prensa, preguntado a cuenta de las acciones polémicas en contra del Celta en el partido del jueves de la Copa del Rey ante el Real Madrid, Simeone fue rotundo: "El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende".

La frase marcó la víspera del duelo del Atlético, que, entre tanto, se enfrenta a la presión, lanzado a golpe de triunfos desde el mismo momento que charló, reflexionó, se miró a sí mismo y asumió que un primer tiempo como el que hizo contra el Betis, el pasado 27 de octubre en su última y única derrota de esta campaña en LaLiga, era indigna de un equipo diseñado para competir siempre, en cualquier escenario y contra cualquier adversario.

Son 15 victorias seguidas en todos los frentes y 8 en concreto en LaLiga, a una ya también de su mejor marca de la historia en ese torneo en una misma campaña (las 9, también con Simeone, de 2013-14). Todo eso lo posiciona como el rival a batir ahora, con la mejor racha de las cinco grandes ligas europeas, donde no hay comparación posible en la actualidad.

Ni en Alemania, con el Bayer Leverkusen, su siguiente rival en la Liga de Campeones, con siete triunfos consecutivos en su liga; ni en Italia, con los cinco del Nápoles; ni en Inglaterra, con los seis del Newcastle; ni en Francia, con las tres victorias sucesivas que atraviesa ahora el París Saint Germain. Ni el Liverpool ni el Inter ni el Bayern ni el Real Madrid ni el Barcelona ni el Manchester City ni el Arsenal ni el Atalanta ni el Marsella… Nadie.

Simeone repondrá su once tipo en Leganés. Después de las productivas rotaciones de la Copa del Rey, con un contundente 0-4 al Elche, el técnico argentino devolverá a la alineación a Jan Oblak, Nahuel Molina, Clement Lenglet (no jugó por precaución el miércoles por unas molestias), Javi Galán, Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Julián Álvarez y Antoine Griezmann, aparte de mantener a Robin Le Normand y Samuel Lino.

Julián Alvarez suma 14 goles, 12 lleva Griezmann y 10 ha anotado Alexander Sorloth, titular tan solo en cuatro de los últimos 15 choques, pero cuya figura es más que decisiva. El noruego ha marcado cuatro tantos en sus últimos cuatro encuentros. El pasado miércoles logró dos en Elche, antes de ser cambiado por lesión. Es baja contra el Leganés, igual que José María Giménez, que se perderá su cuarto duelo, aunque ya ultima su puesta a punto.

Solo Le Normand, titular por cuarto encuentro consecutivo, y Lino, elegido para esa posición en la competencia con Conor Gallagher, repetirán de inicio de la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Elche, de la que salen del once Llorente o Koke, por ejemplo, a la defensa del liderato de LaLiga de este sábado, cuando asoma otro duelo clave en la Liga de Campeones, el martes con el Bayer Leverkusen en el Metropolitano.

De hace 22 años, el 7 de febrero de 2002 en el Vicente Calderón con un 0-2, es la única derrota de su historia contra el Leganés. Pero, a la vez, el Atlético solo ha ganado en una de sus cuatro visitas en la máxima categoría a Butarque: en 2019 por 0-1, con un gol de Vitolo. Aantes empató a uno en 2018 y a cero en 2017 y 2016.

Lo recibe el Leganés con mucha ilusión. El hecho de ser capaces de ganar a domicilio al Barcelona cuando los azulgrana estaban también en la parte alta de la tabla y de sellar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Almería hacen creer al equipo blanquiazul que puede poner en apuros al rival pese a su buena forma.

Por contra, los últimos resultados en Butarque no han sido buenos, pese a que se presupone que gran parte de las opciones de lograr la salvación pasan por allí. Tras ganar al Sevilla por 1-0 el pasado 9 de noviembre, los de Borja Jiménez han encadenado tres goleadas en contra ante el Real Madrid (0-3), la Real Sociedad (0-3) y el Villarreal (2-5).

Para esta cita, el Leganés llega con las bajas por sanción de Óscar Rodríguez y Juan Soriano y por lesión de larga duración de Enric Franquesa. Ademas, son duda el defensa central canario Jorge Sáenz y el centrocampista guineano Seydouba Cissé, ambos por molestias.

- Alineaciones probables:

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Nastasic, Sergio González, Javi Hernández; Neyou, Tapia; Dani Raba, Brasanac, Munir; y Miguel de la Fuente.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann y Julián Alvarez.

Árbitro: Mario Melero López (C. Andaluz).

Estadio: Butarque.

Hora: 16:15.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Leganés (16º, 19 puntos); Atlético de Madrid (1º, 44 puntos).

La clave: La conexión de De Paul con Griezmann y Julián Alvarez.

El dato: El Atlético sólo ha ganado en una de sus últimas cuatro visitas a Butarque.

Las frases:

Borja Jiménez: "Tuvimos nuestras opciones en la primera vuelta y este sábado las tendremos seguro".

Simeone: "Veo al Leganés un equipo peligroso".

Altas: Lenglet, en el Atlético.

Bajas: Óscar Rodríguez (sanción), Juan Soriano (sanción) y Enric Franquesa (lesión), en el Leganés; Giménez (lesión) y Sorloth (lesión), en el Atlético.

Dudas: Cissé y Jorge Sáenz, en el Leganés; Riquelme, en el Atlético.

Apercibidos: Lenglet, Galán, Koke y De Paul, en el Atlético. EFE