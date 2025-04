Hansi Flick: "He hablado con Ansu Fati y ahora debe tomar su decisión"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que el partido de este sábado frente al Getafe es el "más importante" y que no piensa en el encuentro de Liga de Campeones del próximo martes frente al Benfica, además de reconocer que ha hablado de manera "honesta" con Ansu Fati de su situación en el equipo y que ahora le corresponde a él tomar una "decisión" sobre su futuro.

"Para mí siempre es muy importante ser honesto con los jugadores. Fui completamente honesto con Ansu, y por supuesto es su decisión. Hemos hablado sobre las múltiples posibilidades que tiene, de si quiere quedarse. Cuidaremos de él y tal vez pueda volver como queremos verle. Estamos en el fútbol profesional, y por tanto cuenta el rendimiento, el juego, y esto es lo que estamos anhelando ver. Nuestro trabajo es ayudar a los jugadores a que mejoren. Lo que puedo decir es que Ansu es un jugador hiperprofesional, siempre concentrado", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, desveló que el futbolista no pidió salir cedido. No ha pasado de momento, yo no soy una persona que haga ese tipo de cosas. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que evitar a toda costa los errores. Cuando las cosas pasen, que hable conmigo. A lo que él me diga, yo le responderé. Seré honesto, le diré las cosas claras y ya está", manifestó.

Por otra parte, el técnico alemán, que confirmó el alta de Andreas Christensen, aseguró que no reservará jugadores ante los azulones pensando en el duelo de 'Champions'. "Para nosotros siempre el siguiente partido es el más importante. Mañana jugamos contra el Getafe, por lo tanto, pensamos vencer con lo que tenemos, y después de ello, ya pensaremos en el Benfica", indicó.

De los madrileños destacó también que solo han encajado 16 goles en LaLiga. "Cuando controlamos el juego y la pelota, muchas veces no sufrimos, pero cuando cometemos muchos errores, hacemos lo que prefieren. Tenemos que defender, los contraataques siempre son peligrosos, y ellos saben cómo jugarlos muy bien. Debemos tener la posesión de la pelota y crear buenas oportunidades. Ahora estamos ya un paso por delante por los últimos partidos.Ante el Betis controlamos muy bien el juego y eso es lo que quiero ver", subrayó.

Sin embargo, no desveló quién será el portero titular frente al Getafe. "No he hablado con nadie aún, así que una noche más, dormiremos tranquilos y decidiremos mañana", afirmó Flick, que tendrá que elegir entre alinear a Iñaki Peña o a Wojciech Szczesny. "Estoy muy feliz con el equipo que tengo. Solo tenemos a dos jugadores que están fuera: Ter Stegen y Marc Bernal. Estamos trabajando muy bien. Evidentemente, ese es trabajo de Deco, pero estoy feliz con el equipo tal y como está", dijo sobre posibles incorporaciones en el mercado de invierno.

Preguntado sobre el hecho de que el Barça no haya marcado en sus últimas tres visitas al Coliseum, Flick declaró que ha sido un tema que han tratado en la reunión de este viernes para preparar el partido. "Lo importante es que juguemos como deseamos jugar, nos concentramos en ello, en lo que podemos hacer, en lo que podemos cambiar. Esto es lo más importante", destacó.

En otro orden de cosas, aseguró que han cambiado "la filosofía con Pedri". "Tal vez en las últimas temporadas se cuidó muchísimo a Pedri y descansó mucho. Le hemos dicho 'está bien tenerte en el terreno porque eres un jugador extraordinario'. Para su condición física, es bueno que juegue, y después decidiremos cómo vamos a proceder", analizó sobre la alta participación del jugador canario esta temporada.

Sobre Lamine Yamal, resaltó que "para su edad lo está haciendo muy bien". "Disfruta. Para mí lo importante es cómo actúa en el campo. Podemos ver que en los partidos más importantes está ahí, mostrando toda su fuerza, lo bueno que es. Nos ayuda, y es lo que nos encanta ver de él", explicó.

En cambio, no quiso hablar del polémico arbitraje de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, donde el colegiado no pitó un posible penalti al RC Celta, ni habló de preferencias de rival para cuartos. "No tengo deseo respecto al tema de la Copa; se aceptará lo que sea. Y respecto a lo de ayer, ya está. Vi el partido, por supuesto, pero no tengo nada que decir", expuso.