Carlo Ancelotti: "Los pitos del Santiago Bernabéu son un toque de atención"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que los pitos y silbidos desde la grada del Santiago Bernabéu a algunos jugadores y a él mismo son "un toque de atención" y "aceptables" tras la derrota en la Supercopa de España, al mismo tiempo que recordó que "los datos dicen" que su equipo "está cerca del primero en Liga" y con vida en la Champions y la Copa del Rey.

"Es un toque de atención, y es aceptable por lo que pasó ante el Barcelona. El equipo ha reaccionado bien. Cuando el partido se ha complicado, han empezado a empujar y cuando lo hacen, es especial", dijo sobre la actitud de la afición cuando el 'speaker' gritó la alineación merengue antes del triunfo por 5-2 sobre el Celta en octavos de la Copa del Rey.

Los silbidos, principalmente, fueron dirigidos a Aurélien Tchouameni, al que Ancelotti defendió en la rueda de prensa posterior al duelo. "Ha hecho un buen partido. Ha vuelto a su posición y ha ayudado mucho en el aspecto defensivo, bien en la presión, y apoyando a Modric y Ceballos", analizó.

"Hemos regalado dos goles con el partido casi acabado y hemos abierto el partido. Después, el equipo ha reaccionado bien en la prórroga y ha jugado un buen partido hasta el 70. La reacción ha sido buena y al final todo ha salido bien", dijo sobre el encuentro y el 2-2 que mandaba al partido a la prórroga tras ir 2-0 por delante, algo que según el italiano "no tiene que pasar".

Antes del 1-0, el Celta protestó un penalti sobre Williot Swedberg de Andriy Lunin que ni el árbitro ni el VAR consideraron. Una acción que Ancelotti no valoró, porque no vio la jugada. "No lo he visto, no sé qué decir. El VAR ha tomado esa decisión, pero no sé qué decir, puede que fuera penalti, no lo sé, no sé si la decisión ha sido la correcta", dijo.

"Endrick ha mostrado su calidad, cuando tiene un oportunidad en la frontal o en el área, tiene un golpeo extraordinario. Y Güler ha trabajado, ha entrado con el partido difícil y ha mostrado carácter", elogió a los dos jóvenes futbolistas, claves en la victoria, antes de halagar también a Kylian Mbappé, que "está jugando bien, ayudando al equipo. "Está a su mejor nivel y nos ayuda mucho, nos ayudará mucho", agregó.

Finalmente, Ancelotti relató que el cambio de Vinícius Júnior en el descanso de la prórroga "ha sido por cansancio" y para meter "un jugador fresco y con mucha calidad", en referencia a Rodrygo Goes, antes de concluir la comparecencia advirtiendo que "los datos dicen" que el Real Madrid está "cerca del primero en Liga" y "en la pelea por la Champions y la Copa".