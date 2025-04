Boluarte elude su responsabilidad en el Gobierno de Castillo: "¿Qué hago si no escucha?"

Lima, 16 ene (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este jueves que el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) no la escuchaba cuando era su vicepresidenta y ministra, y aseguró que la gestión de ese gobierno no era su responsabilidad.

"Todos sabemos que el año 2023 estuvimos en recesión en nuestra economía, eso no es responsabilidad de la presidenta Boluarte. Hemos recibido un país quebrado producto de la pandemia, producto de año y cinco meses de inacción que el país se iba a la quiebra", declaró Boluarte en un acto oficial en la región de Piura, en el norte de Perú.

La gobernante admitió que ante esta afirmación, la población le contestaría que ella era parte del Gobierno que presidió Castillo, pero dijo que este no era su responsabilidad.

"Me dirán que yo era parte de ese gobierno; efectivamente, estaba en calidad de vicepresidenta y ministra de Estado, pero, ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla?. O cuando se le habla, le entra por acá y le sale por acá (señalando una oreja y luego otra), y no le queda en la cabeza. No era mi responsabilidad", indicó.

En este sentido, aseguró que cuando juró como presidenta habían salido del país "millones y millones" de divisas, porque "no se confiaba en un gobierno que no estaba dando los pasos en buscar la confianza política, económica y social".

También reiteró que Perú no debe olvidar el intento de golpe de Estado que protagonizó Castillo el 7 de diciembre del 2022, porque un acto de este tipo "no se debe repetir".

"Tenemos que afianzar nuestra democracia, el Estado de derecho, el respeto a la Constitución, al ser la única forma para que el país avance", sostuvo.

Boluarte integró la fórmula electoral del partido marxista Perú Libre como candidata a vicepresidenta de Castillo, en unos comicios que ganaron tras una ajustada segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori.

Ejerció como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció su intención de golpe de Estado que acabó con su destitución por el Congreso y detención por la Policía Nacional.

Como indica la Constitución peruana, este hecho llevó a Boluarte a jurar ese mismo día ante el Congreso como presidenta del país andino, para culminar el período de gobierno establecido hasta el 28 de julio de 2026. EFE