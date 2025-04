(Previa) RCD Espanyol y Real Valladolid pugnan por salir del descenso en Cornellà

El RCD Espanyol y el Real Valladolid estrenan este viernes la segunda vuelta -jornada 20- de LaLiga EA Sports 2024-2025, en un duelo vital para salir de los puestos de descenso y en el que los 'pericos' necesitan hacer de su feudo un fortín para acabar con su mala racha doméstica, y los 'blanquivioletas' darle continuidad al último e importante triunfo en Liga para creer en la salvación.

El RCDE Stadium será el escenario de una batalla crucial para el futuro del Espanyol y el Valladolid en plena disputa por la abandonar los peligrosos puestos de descenso. El conjunto catalán es antepenúltimo y acumula 16 puntos, solo uno más que sus rivales este viernes, que son penúltimos, con 15 unidades en su casillero, aunque impulsados por la llegada de Diego Cocca al banquillo a finales de año.

De hecho, los vallisoletanos lograron en la última jornada imponerse en casa al Real Betis (1-0) con un tanto de Kike Pérez, la primera victoria con el argentino al frente del equipo y tras caer ante el Ourense de Primera RFEF en dieciseisavos de Copa del Rey, para coger algo de aire y alejarse del farolillo rojo -el Valencia-, al que ahora le separan solo dos puntos.

Por su parte, el Espanyol de Manolo González empató ante el Leganés (1-1) y no termina de salir de la crisis en la que se metió hace mes y medio, y sólo ha ganado uno -a finales de noviembre- de sus últimos diez partidos en LaLiga (3E y 6D).

Así, después de llegar a colocarse décimo en la tabla, su situación empezó a empeorar, muy lastrado por la falta de gol -solo dos tantos a favor en los últimos cinco partidos, sin ningún triunfo-, y ocupa puestos de descenso desde hace siete jornadas.

De hecho, este viernes se enfrentan dos de los equipos más pobres en lo ofensivo de toda la Primera División, con 17 goles -13 en casa- a favor de los 'pericos' y solo 13 -6 como visitante- del conjunto vallisoletano.

Así, se espera máxima igualdad por lo que hay en juego, con ambos equipos buscando una victoria balsámica y que sirva de antídoto contra la depresión, para el Espanyol, y para mantener la motivación intacta en el caso del Valladolid, que no gana fuera de casa desde finales de octubre.

El equipo catalán presenta las bajas de José Gragera y Pablo Ramón, mientras que Manolo González, obligado a dar con la tecla que les permita obtener equilibrio y colmillo, recupera a Carlos Romero y Antoniu Roca. No habrá demasiados cambios en su once, y la gran novedad podría ser Edu Expósito tras su larga lesión, como pieza vital para dar vida al ataque 'perico'.

Parece que Cocca también mantendrá el bloque de la alineación que ganó al Betis, aunque el argentino no podrá contar con el central Eray Cömert por un problema muscular. Raúl Moro apunta a titular, pese a los rumores de salida en este mercado invernal. Con ello, los vallisoletanos tienen la difícil misión de ganar en Cornellà, algo que ya sucedió en 2019, la única victoria del Valladolid ante el Espanyol como visitante desde 2008.

PROGRAMA DE LA JORNADA 20 DE LALIGA EA SPORTS 2024-2025:

-Viernes 17 de enero.

Espanyol - Valladolid. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.

-Sábado 18.

Girona - Sevilla. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.

Leganés - Atlético de Madrid. Melero López (C.Andaluz) 16.15.

Real Betis - Alavés. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18.30.

Getafe - FC Barcelona. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.

-Domingo 19.

RC Celta - Athletic Club. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.

Real Madrid . UD Las Palmas. Quintero González (C.Andaluz) 16.15.

Osasuna - Rayo Vallecano. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 18.30.

Valencia - Real Sociedad. García Verdura (C.Catalán) 21.00.

-Lunes 20.

Villarreal - Mallorca. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.