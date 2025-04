'Panini' presenta su tercer álbum de la Liga F con más series especiales y más cromos exclusivos

'Panini' y la Liga F presentaron este miércoles la tercera edición del álbum del campeonato nacional de fútbol femenino, una colección ya "consolidada" y que ya ha salido a la venta, y que cuenta en esta ocasión con novedades como más series especiales y cromos exclusivos.

Según detalló Lluis Torrent, director general de 'Panini España', la colección tendrá "429 cromos diferentes, con más series especiales y más cromos exclusivos". Así, habrá un total de 18 jugadoras por equipo, que son elegidas "por el equipo de redacción" de la compañía y en base su "historia reciente", y también 37 de las denominada 'colocas', cromos adicionales para que el coleccionista coloque a una u otra, "incluso encima de la otra sin molestar".

Además, también estarán series como las 'Fantásticas', 'Factor Gol' y 'Fresh', "realizados con materiales muy especiales y de máximo nivel". "Todas se inician con la 'F' de fútbol, de femenino, de fuerza y de futuro", puntualizó Torrent, que recalcó que "la guinda" son los cromos 'Premium' y uno "especial", el 'Maxi Premium', que tedrá la imagen de Aitana Bonmatí, "que es la mejor jugadora del mundo".

El directivo, sin dar datos de venta de las anteriores colecciones, dejó claro que la de la Liga F está "consolidada y en el escalón que se merece", mientras que ante posibles críticas por alguna ausencia, aclaró que "nunca llueve a gusto de todos" y que "es inevitable que alguna no salga".

"Quiero dar las gracias al equipo de Liga F que nos ayuda enormemente para hacer esta colección. El trabajo para hacer uno es en equipo y el de la Liga F y 'Panini' está funcionando de maravilla. Hemos abierto el camino a otras 'Panini' para que nos copien en algo que hemos sido pioneros y hemos redoblado el esfuerzo editorial para hacer una mejor y más completa colección para coleccionistas y jugadoras", subrayó.

Torrent también aclaró que "hay varios motivos" por lo que este álbum sale ya en enero y no antes. "Aparte de los comerciales para repartir nuestros programa editorial porque sacamos bastantes colecciones, 60 por año, la razón más importante era la de poder hacer un álbum más ajustado a la realidad. Al inicio del campeonato hay más dificultades y ahora está más afinado, enero creemos que es una época más sólida", zanjó.

BEATRIZ ÁLVAREZ: "SOMOS UN REFERENTE Y HAY QUE PONERLO EN VALOR"

Por su parte, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, calificó el día como "importante" y agradeció a 'Panini' "su compromiso con el fútbol femenino y promoción de la Liga F". "Es la tercera temporada, ya hay una apuesta consolidada y la convicción absoluta en el desarrollo del fútbol femenino profesional", indicó.

La dirigente recalcó que el campeonato español es "un referente" con esta colección y que "muchas ligas" quieren hacer lo mismo, algo que pudo comprobar estos últimos días en la celebración del Women's Leagues Forum. "El tema de 'Panini' salió por parte de la presidenta de la liga estadounidense que en cuanto lo vio dijo que quería uno. Ser referente en algo hay que ponerlo siempre en valor", expresó, celebrando que futbolistas y clubes estén recibiendo el reconocimiento a su "trabajo y esfuerzo" y puedan "disfrutar de esta visibilidad".

La presentación en la sede de la Liga F de Ivonne Chacón (Levante UD), Lice Chamorro (RCD Espanyol) y Andrea Jacinto (Real Sociedad), tres de las futbolistas que son portada del álbum junto a futbolistas como Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Caroline Weir (Real Madrid), Lola Gallardo (Atlético de Madrid), Nerea Nevado (Athletic Club) y María Llompart (Levante Badalona).

"En Colombia no hay 'Panini' y es muy gratificante salir en una portada, estoy muy feliz. Hice la de la temporada 23-24 y se la di a mi 'hermanita', aunque no la completé", apuntó Chacón, mientras que Chamorro resaltó su "orgullo". "Desde pequeña soñaba con jugar al fútbol pero ni me visualicé en una portada de una colección. Para niños y niñas tener referentes es importante y les digo a los padres que pongan de su parte y se gasten el dinero para hacerles un regalo", afirmó con una sonrisa.

"Estas colecciones me han gustado bastante siempre, aunque como no me gustaba mucho gastarme mi dinero, mi padre me compraba muchas", señaló entre risas Jacinto. "Es ilusionante tener una de nuestra liga y salir en la portada me hace mucha ilusión. Es un buen regalo y cualquier niño va a estar encantado de tener sobres para abrir y para que conozcan más a las jugadoras que van a ser sus referentes en el futuro", aseguró.