Ebrard dice que México saldrá adelante en "negociaciones que habrán de venir" con EE.UU.

Ciudad de México, 11 ene (EFE).- El titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, confió este sábado en que México saldrá adelante en "negociaciones que habrán de venir con Estados Unidos", en especial sobre la amenaza de imponer aranceles a México del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha anunciado que una de sus primeras órdenes ejecutivas será imponer aranceles de 25 % a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se "detenga la invasión" de los migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

Ebrard dijo este sábado en la ciudad de Aguascalientes, centro del país, que está creciendo la interacción entre comercio, exportación e importación con los Estados Unidos y que no hay forma de que eso no siga creciendo en los próximos años.

"Entonces, parto de una base de optimismo y resolución para las negociaciones que habrán de venir. México va a salir adelante, es lo que les quiero transmitir. Estamos resueltos, preparados, listos y vamos a salir adelante", indicó Ebrard.

El funcionario encabezó este sábado el Foro Economía Moral y Trabajo Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres, celebrado en la ciudad de Aguascalientes y que forma parte de los foros en todo el país, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030.

Ebrard también se refirió al cambio político que se avecina en Estados Unidos, a la próxima revisión del TMEC y al tránsito hacia una era en la economía global caracterizada por el proteccionismo

"Vamos a estar en un nuevo escenario, en un escenario distinto a nivel global, a nivel mundial", explicó.

El foro reunió a expertos, líderes y representantes de diversos sectores que participaron en mesas de trabajo sobre temas clave para el futuro económico del país, tales como: Economía Local, Cuidados, Inclusión y Desarrollo Económico, Fortalecimiento de las Pymes para el Desarrollo Económico y la Prosperidad Compartida, y Agroindustria y Desarrollo Sostenible y Justo

El viernes, Ebrard advirtió que "no es posible" plantear una estrategia de aranceles tanto a México como a China, como ha amenazado Trump, sin dañar la economía estadounidense, por lo que su país cuenta con una "ventaja estratégica" en las negociaciones con Washington.

Así lo indicó durante su intervención en el 'Seminario de Perspectivas Económicas 2025' del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al subrayar que esas medidas resultarían contraproducentes para Estados Unidos.

"No se puede al mismo tiempo tomar medidas para desacoplarse de China y ser proteccionista con México. Estructuralmente, no se puede. A muchos de los que argumentan que sí se puede, se los hemos discutido y te acaban por conceder que no se puede. Esa va a ser la ventaja estratégica de México", expuso Ebrard.

En este sentido, aseveró que los aranceles a México, principal socio comercial de su vecino del norte, aumentarían la inflación y frenarían el crecimiento en Estados Unidos. EFE