(Previa) Alcaraz ansía el trono australiano de Sinner y completar un histórico 'Grand Slam'

El tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, que lograron alzar entre ambos los cuatro 'grandes' de la pasada temporada, parten como los grandes favoritos para hacerse con el título de un Abierto de Australia 2025 que arranca este domingo y en el que el serbio Novak Djokovic encabeza la lista de aspirantes, mientras que en el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka buscará revalidar título y Paula Badosa se perfila como la mejor baza nacional.

Este domingo arranca el primer 'grande' de la temporada en Australia. Allí, el actual campeón, Jannik Sinner, aspira a ganar su tercer título de 'Grand Slam' y convertirse en el primer jugador italiano de la historia en lograrlo, por delante de Nicola Pietrangeli, que ganó el título en Roland Garros en 1959 y 1960.

El jugador de San Candido, que tendrá un engañoso debut ante el chileno Nicolás Jarry y un cuadro con más 'trampas', es el máximo favorito para levantar al cielo de Melbourne después de ser el gran dominador de la superficie rápida durante el curso pasado.

Desde que cayera derrotado ante el alemán Alexander Zverev en los octavos de final del US Open 2023, Sinner ha conseguido la victoria en 76 de los 82 partidos que ha disputado en pista rápida y llega a esta primera gran cita tras encadenar 14 triunfos oficiales seguidos desde que perdiese la final de Pekín ante Carlos Alcaraz, 17 contando la millonaria exhibición en Arabia Saudí.

Y es que si alguien demostró la pasada temporada que puede derrotar al número uno del mundo es el jugador de El Palmar. El español llega a Australia con la vitola de máximo aspirante a derrocar el trono del transalpino, aunque seguramente es el 'grande' que más se le ha resistido históricamente.

Un triunfo en Australia convertiría al murciano, con 21 años y 266 días el día de la final, en el hombre más joven de la historia en completar el 'Grand Slam' de su carrera, superando a Don Budge en el récord de todos los tiempos y a Rafa Nadal en el de la 'Era Open'.

Pese a no haber terminado la temporada pasada de la mejor de las formas, Alcaraz, que ya tiene Roland Garros, dos Wimbledon y un US Open, arranca 2025 con el objetivo de volver a levantar un 'Grand Slam'. Y la primera oportunidad para lograrlo llega en Australia, único 'grande' que aún se le resiste y donde tiene los cuartos de final del año pasado, donde no pudo con Alexander Zverev, como mejor resultado en su tres participaciones.

El murciano, tercer cabeza de serie y que no juega un partido oficial desde las Finales de la Copa Davis, comenzará el lunes su andadura ante el kazajo Alexander Shevchenko y no tiene aparentemente un cuadro complicado en el que no se encontraría con Sinner hasta la final, pero en donde en la segunda semana donde podría aparecer la temible figura del 'rey' de Melbourne en cuartos de final.

Y es que como alternativa a los dos grandes dominadores de la pasada temporada emerge una vez más Novak Djokovic. El serbio, con Andy Murray como novedad en su banquillo, aspira en Australia, donde ha ganado 10 veces, a lograr el título 17 años después de conseguir su primer 'Grand Slam' (2008) y dispuesto a demostrar que todavía no quiere cerrar la puerta tras un 2024 donde no aumentó su palmarés en 'grandes' (24), con Alcaraz negándoselo en Wimbledon por segundo año seguido, pero sí logró el ansiado oro olímpico tomándose la revancha con el murciano.

Si el de Belgrado, con un cuadro engañoso con posible tempranero duelo con Reilly Opelka, su verdugo en Brisbane, lo hace, igualaría el récord de Rafael Nadal de mayor diferencia entre el primer y el último título individual masculino de Grand Slam (Roland Garros 2005 y 2022) y se convertiría en el que más posee de la historia del tenis, desempatando por fin con la australiana Margaret Court.

SABALENKA QUIERE ALARGAR SU GRAN 2024

Además, el ruso Daniil Medvedev, que ha sido finalista en tres de las últimas cuatro ediciones, pero que no ha conseguido ganar aún, y el alemán Alexander Zverev, semifinalista 2020 y 2024, están llamados a estar en la terna, mientras que en clave española, Jaume Munar, Alejandro Davidovich, Roberto Carballés, Pedro Martínez, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Martín Landaluce, el debutante en un torneo 'Grand Slam', completan la participación de la 'Armada'.

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka emerge como máxima favorita a revalidad su título en Melbourne. La actual número uno del mundo ha ganado el torneo los dos últimos años y encadena cuatro finales consecutivas entre el Open de Australia y US Open. Un dominio en pista rápida que solo ha podido poner en jaque la polaca Iga Swiatek --ganadora del US Open en 2023--.

Así, la número dos del mundo será su máxima rival para evitar su tercer triunfo consecutivo en una nómina de aspirantes en la que entraría podría entrar también la estadounidense Coco Gauff o la kazaja Elena Rybakina, finalista el año pasado, pero siempre muy abierta en el circuito femenino.

En un segundo escalón se encuentra la española Paula Badosa. La tenista española acabó la pasada temporada recuperando su mejor tenis, y su principal objetivo en 2025 será llegar lo más lejos posible apoyado en su condición de undécima favorita.

En Australia, donde la cuarta ronda es su techo y donde en esta edición le podría esperar la estadounidense Jessica Pegula, quiere volver a demostrar que está entre las mejores tenistas del mundo, y, de paso, volver a instaurarse en el 'Top 10 mundial' con un gran resultado, aunque su arranque de temporada no ha sido demasiado óptimo. Junto a ella, la pujante Jessica Bouzas, que en segunda ronda podría medirse a Sabalenka, Cristina Bucsa y Nuria Párrizas completan la participación española en el cuadro femenino del primer grande de la temporada.