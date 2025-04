Biden califica de "vergonzosa" la decisión de Meta de retirar la verificación

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado este domingo que es "verdaderamente vergonzosa" la decisión anunciada por el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, de sustituir el departamento de verificación de Facebook por notas de la comunidad moderadas por la empresa.

"La idea de abandonar la verificación y no denunciar la discriminación, creo que es contraria a la justicia estadounidense. Decir la verdad es importante", ha afirmado Biden durante una conferencia telefónica con prensa.

"No sé de qué trata todo eso. Es totalmente opuesto al concepto de Estados Unidos. Queremos decir la verdad. Que un milmillonario pueda comprarse algo y decir que no va a hacer verificación, que millones de personas lo lean... creo que es verdaderamente vergonzoso", ha insistido.

La decisión anunciada por Zuckerberg afecta a Facebook, pero también a Instagram y a Threads, en una medida justificada para "priorizar el discurso", según Zuckerberg. "Vamos a volver a nuestras raíces y a concentrarnos en reducir los errores, simplificar nuestras políticas y restaurar la libertad de expresión en nuestras plataformas", argumentó.

El propio Zuckerberg ha manifestado su intención de alinearse con la política del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, que tomará posesión el 20 de enero. Por eso ha anunciado aportaciones económicas al fondo de investidura de Trump y ha denunciado presiones de Biden para que Facebook retirada ciertos contenidos relacionados con el COVID-19.

"La gente de Biden llamaba a nuestro equipo y les gritaba y maldecía. Llegó al punto de que nosotros respondíamos: 'No, no voy a hacerlo. No voy a retirar cosas que son verdad. Es ridículo'", relató Zuckerberg. Facebook "a veces" se plegaba a las peticiones de la Administración Biden, explicó.

Además Meta ha anunciado la anulación de su programa de diversidad, equidad e inclusión y otras iniciativas vinculadas ante la evolución del "panorama legal y político" en Estados Unidos siguiendo la estela de otras grandes empresas como Walmart o Ford.