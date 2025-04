VÍDEO: Machado asegura que Edmundo González acudirá a tomar posesión en Venezuela cuando se den las condiciones

La líder disidente venezolana María Corina Machado ha asegurado este viernes que el candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González, viajará a Venezuela para tomar posesión del cargo "en el momento correcto" y "cuando las condiciones sean adecuadas".

Así lo ha manifestado en un vídeo compartido en su perfil oficial en redes sociales en el que ha asegurado que ha estado en contacto con González en los últimos días mientras el veterano opositor llevaba a cabo una gira por todo el continente americano y cuya última parada ha sido República Dominicana, pero que le ha pedido que no viaje a Venezuela por el posible peligro a su integridad.

"En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo su sistema de seguridad. Hemos evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen", ha explicado Machado.

Así las cosas, la opositora ha lanzado un mensaje de aliento a la disidencia y ha abundado en que "Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre". "Nuestro país está más unido que nunca en su dirección política y en sus hogares. Ayer demostramos que no tenemos miedo y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y en el mundo", ha apuntado.

Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales en las que el oficialismo otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro, si bien la oposición denunció fraude en el recuento de votos y reivindicó para González el triunfo, respaldado por parte de la comunidad internacional.

Aunque González había asegurado que viajaría este viernes a Venezuela para tomar posesión del cargo, finalmente no ha sido así. Maduro, por su parte, que también había asegurado que juramentaría como presidente del país, ha recibido la banda presidencial en un acto en la Asamblea Nacional rodeado de autoridades y representantes de más de un centenar de países.

La líder opositora ha denunciado que, con este acto, "Maduro consolida un golpe de Estado" y, frente a los venezolanos y todo el mundo, el chavismo ha cruzado una 'línea roja' que "oficializa la violación a la Constitución Nacional". Además ha destacado la presencia de los "dictadores" cubano y nicaragüense, en alusión a Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente.

"Maduro hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más", ha añadido Machado, que ha instado a la oposición a ejercer "con fuerza" su derecho a la protesta y ha dicho que "es hora de hacer lo que sea necesario" para restablecer la Constitución.

SOBRE SU DETENCIÓN TRAS UNA MANIFESTACIÓN EN CARACAS

Por otro lado, Machado se ha referido a lo ocurrido el jueves, cuando, tras participar en una manifestación opositora en apoyo a González a las afueras de Caracas, fue "interceptada" por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Según confirmó en la víspera su equipo de campaña, fue liberada poco después tras ser obligada a grabar varios vídeos como muestra de vida.

Así, Machado ha relatado que cuando se disponía a abandonar la concentración montada en una moto, y flanqueada por otras dos, varios miembros de la Policía en posesión de "armas largas" trataron de darle el alto. Su motocicleta avanzó unos metros hasta que, tras escucharse varios disparos, fue interceptada por los agentes.

"Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres. Así son ellos: atacan a una mujer por la espalda", ha explicado.

Poco después, los agentes "repentinamente se pararon" y le manifestaron que tenían la orden de dejar que se fuera siempre y cuando grabara un vídeo "como una fe de vida", ha relatado Machado, que ha denunciado que una de las personas que le habían acompañado en su salida de la manifestación había resultado herido de bala en una pierna.

"Yo estoy bien, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo. Es evidente que lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen. Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro", ha aseverado.

Además las divisiones internas, Machado considera que las "inmediatas declaraciones" de líderes y gobiernos internacionales hicieron entender al régimen chavista "el error que habían cometido". "Quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento a los aliados democráticos de Venezuela que nos acompañan", ha enfatizado.

Finalmente, Machado ha trasladado su apoyo a los "más de 20" detenidos por la Policía en la jornada del jueves durante las manifestaciones opositoras convocadas a lo largo de todo el país. "Ellos son nuestros héroes y a todos los vamos a liberar", ha aseverado.

