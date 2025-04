Iñigo Martínez: “Más ganas de jugar que Olmo y Víctor no tiene nadie”

Yeda (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- El defensa del Barcelona Iñigo Martínez afirmó este viernes que el tiempo que Dani Olmo y Pau Víctor han estado sin ficha federativa ha sido “duro” para los dos y el resto de la plantilla, pero subrayó que “más ganas de jugar que ellos no tiene nadie”.

“Verlos todos los días no era fácil, había mucho revuelo alrededor. No tengo duda de que más ganas que ellos no tiene nadie. Nosotros, contentos, y ellos, más”, enfatizó Iñigo Martínez en declaraciones facilitadas por el club azulgrana.

Ante la final de la Supercopa contra el Real Madrid del domingo, el central vasco comentó que los jugadores azulgranas están “motivados e ilusionados” por ganarla porque, de paso, “puede dar un impulso más aún” en las demás competiciones.

“A por ellos, con plena confianza y plantilla de sobra. Tenemos ganas porque es el primer título y siempre da gusto levantar uno más”, resaltó.

De cómo podría transcurrir el partido, Iñigo Martínez presagió que “cualquier detalle va a importar”, pero apuntó que saben lo que tienen que hacer, “por dónde se le puede atacar al Real Madrid y por dónde se le puede hacer daño”.

“Una final es una final. Todo cambia y, sobre todo, en cualquier pequeño detalle. Nosotros, a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, dar el cien y el resultado dirá para quién cae el trofeo”, añadió.

El defensa valoró que en los partidos de este año, ante el Barbastro, en Copa del Rey, y el Athletic, en la semifinal de la Supercopa, hayan mantenido la puerta a cero: “Había que empezar bien 2025. Eso nos da un empujón”. EFE