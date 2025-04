Álvaro Morata manda un mensaje muy especial a Alice Campello en el cumpleaños de su hija Bella

Bella, la hija menor de Alice Campello y Álvaro Morata, cumple este 9 de enero dos años. Un día muy especial en el que como no podía ser de otra manera la italiana y el futbolista han sido los primeros en felicitar a la princesa de la casa a través de sus redes sociales mientras los rumores de reconciliación en la expareja no dejan de aumentar.

Después de ser fotografiados en actitud cómplice y sonriente por las calles de Milán tras recoger a sus hijos del colegio, presumiendo de la buena relación que tienen tras su sorprendente separación en agosto de 2024, la influencer y empresaria mostraba a sus seguidores la decoración del cuarto de juegos de sus pequeños, desatando un gran revuelo al revelar que de la pared principal de la casa cuelga una fotografía besándose apasionadammente con su exmarido ante la Torre Eiffel.

El pasado diciembre Alice viajaba a Madrid para recibir un premio y, a corazón abierto, dejaba la puerta abierta a una segunda oportunidad con Morata que, de ser ciertos los rumores, habría llegado estas Navidades. "No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer. La vida cambia y te sorprende cada día. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar. Nos queremos mucho, nos respetamos y lo más importante son nuestros cuatro hijos" confesaba.

Y ha sido con motivo del segundo cumpleaños de su pequeña Bella, en cuyo parto llegó a estar en peligro la vida de la italiana al sufrir una grave hemorragia, cuando el futbolista ha dado un paso al frente y, además de felicitar a su hija, ha dedicado un significativo mensaje a su exmujer. "Feliz cumpleaños Bella. Te amo con todo mi corazón. Gracias Alice por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi" ha escrito, junto a una preciosa imagen con su niña en brazos ante un paisaje nevado.

Un mensaje en el que recuerda lo mal que lo pasaron cuando llegó al mundo su hija y en el que ha destacado la fortaleza de la italiana, y al que ella ha reaccionado con un emoticono de un corazón. ¿Reconciliación a la vista? Por el momento parece que no, pero es innegable el acercamiento que ha tenido la expareja en las últimas semanas, cuando están a punto de cumplirse 5 meses de su ruptura.

Morata no es el único que ha felicitado a Bella en su día, ya que Alice ha abierto su álbum privado con la pequeña y, acompañando a un completo carrusel de imágenes de la niña, a la que llaman cariñosamente Bibi, le ha dedicado unas preciosas palabras en italiano: "Mi pequeño rayito de sol... Muchas felicidades. que la vida siempre te sonría como nos lo hizo a nosotros cuando naciste. El 9 de enero de 2023 fue el día más difícil de mi vida y quizás el que más me marcó, pero me dio una compañera de vida para siempre... Te amo con todo mi corazón".