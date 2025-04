Milei dice que su vicepresidenta "no está en línea con lo que los argentinos quieren"

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, volvió este miércoles a arremeter contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, al indicar que "no está en línea con lo que los argentinos quieren".

"Creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57 % de los argentinos votó (en las elecciones presidenciales de 2023). No está en línea con lo que los argentinos quieren", dijo Milei en una entrevista con la radio El Observador.

Milei volvió a cuestionar a Villarruel por haberse quejado de que su sueldo como vicepresidenta son "dos chirolas", al señalar que esa "última definición sobre el tema de la remuneración fue muy desafortunado", "porque el 95 % de los argentinos tienen ingresos inferiores a eso".

"Decir que ganar cerca de 4 millones de pesos argentinos (4.000 dólares) es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad", afirmó Milei sobre Villarruel, tras explicar que el 75 % de los argentinos está debajo del ingreso medio de la economía, de 450 mil pesos (450 dólares).

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa una escalada de tensión que no cesa, pese a los intentos de la vicepresidenta de bajar la tensión.

A Villarruel se le cuestiona la profundidad en el recorte de gastos en el Senado, del que es presidenta por ser la vicepresidenta del país: "(La de Villarruel) no sería una motosierra como la que argentina demanda", dijo Milei este miércoles, al compararlo con el que el Ejecutivo realizó en el gasto público nacional.

"Todas esas políticas de austeridad que en el fondo es lo que se cuestionó desde su entorno o desde ella misma son las que más popularidad tienen entre los argentinos", afirmó Milei.

Esta escalada es sólo una más de tantas, que tuvo otro pico en noviembre pasado, cuando Milei incluyó a Villarruel en lo que denomina "casta", un término que la deja del lado de los malos en el oficialismo, porque se refiere a políticos, sindicalistas, empresarios que sólo defienden sus intereses en desmedro de la sociedad y estar cerca del "círculo rojo", la élite que busca influir en las decisiones.

La tensión escaló en diciembre último, cuando Milei viajó a Italia y difundió información sobre el supuesto error de Villarruel de presidir una sesión del Senado -que derivó en la pérdida de un senador del oficialismo-, como le corresponde por ser vicepresidenta, cuando debía reemplazar al mandatario para evitar la acefalía.

El enfrentamiento abierto entre Milei y Villarruel ha debilitado a la vicepresidenta en su construcción política en el Senado. EFE