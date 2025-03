Díaz denuncia que Economía "ha vetado" la llegada de la reducción de jornada al Consejo de Ministros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que el Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, "ha vetado" la llegada al Consejo de Ministros del acuerdo entre Trabajo y CCOO y UGT para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

Díaz, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha asegurado que ayer recibió un escrito de Economía que "impide" que esta medida sea debatida en el Consejo de Ministros, algo que la vicepresidenta segunda ha calificado de "muy grave".

"Hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros. Me parece muy grave esto, porque es un compromiso del Gobierno de España", ha denunciado Díaz.

Según publica este miércoles el diario 'El País' citando fuentes del Gobierno, el Ministerio de Economía está retrasando la inclusión de la reducción de jornada en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano donde se deciden y examinan los temas que llegan al Consejo de Ministros.

Si no se incluye ese tema en la Comisión Delegada, se complican los plazos a los que aspira el Ministerio de Trabajo para poner en marcha la reducción de la jornada laboral.

"Cerramos un acuerdo bipartito con los sindicatos que el Gobierno de España tiene que respetar y cumplir y que se está bloqueando por parte del PSOE el debate en el Consejo de Ministros. Pero ayer, y este es el hecho, se nos ha respondido por escrito. Por tanto, ya no son opiniones. Es que hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros", ha afirmado Díaz.

La vicepresidenta segunda entiende que esta decisión de retrasar la aprobación de la rebaja de jornada no es sólo del ministro de Economía, pero, con todo, se ha mostrado convencida de que el acuerdo de gobierno "se va a cumplir".

"Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas. No engaño a nadie (..) Estoy diciendo claramente que ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Ayer escuchaba yo al ministro y decía que todos estamos de acuerdo en la reducción de jornada. No es verdad", ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha señalado que el PSOE "no quería la reducción de la jornada laboral". "Yo fui a un debate en la televisión pública en el que Pedro Sánchez, cuando yo digo que hay que reducir la jornada laboral, me dice, Yolanda, hay que tener los pies en el suelo, pero es verdad que hubo un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Y es verdad que hay un acuerdo de diálogo social. Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito", ha apuntado Díaz, que ha afirmado que lleva meses intentanto que la rebaja de jornada se tramite.

