Alice Campello sale al paso del revuelo creado por la fotografía besándose con Morata que cuelga de su pared

Tras protagonizar el pasado agosto una de las separaciones más sorprendentes e inesperadas de 2024, Alice Campello y Álvaro Morata han arrancado 2025 envueltos en rumores de reconciliación. El motivo, una publicación compartida por la italiana en Instagram presumiendo de la decoración del cuarto de juegos de sus cuatro hijos en común -Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella- en la que se veía, en una de las paredes principales de la habitación, una fotografía de la pareja besándose apasionadamente ante la Torre Eiffel.

Como no podía ser de otra manera, la instantánea en cuestión ha generado un gran revuelo y ha desatado las especulaciones acerca de una segunda oportunidad en su relación, que la influencer dejaba en el aire en su última visita a Madrid a principios de diciembre para asistir a una entrega de premios: "No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día. Es posible cualquier tipo de cosa, no me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar" confesaba con sinceridad.

La expectación aumentó más si cabe cuando Alice compartía un storie en el que su fotografía besándose con Morata había desaparecido misteriosamente de la pared del cuarto de sus pequeños, dando pie a todo tipo de teorías sobre la razón por la que había 'ocultado' la imagen y si tendría algo que ver con su deseo de que su reconciliación permaneciese en secreto por el momento.

La italiana ha salido al paso de los comentarios y ha explicado al periodista Javier de Hoyos por qué su romántica instantánea con el futbolista ya no colgaba de la pared de la habitación de juegos de sus hijos. Y es tan sencillo como que, según ha aclarado, los cuadros están fijados únicamente con imanes y se caen al suelo a menudo.

"Igualmente, aunque la hubiera quitado, puedo tranquilamente poner y quitar lo que me da la gana en mi casa... en este caso no estaba quitada voluntariamente... son vídeos y fotos de diferentes días y repito: se van cayendo y las ponemos como sea sin un orden específico! Pero flipo con el morbo que tenéis y la ganas de pensar mal siempre" ha sentenciado molesta.

Sin embargo, ante la pregunta de si dicha imagen besándose podría significar que ha retomado su matrimonio con Álvaro, Alice ha preferido guardar silencio, dejando en el aire si han decidido darse una segunda oportunidad seis meses después de su separación.