Trump amenaza con el "infierno" si Hamás no libera a rehenes antes de que asuma el poder

Miami, 7 ene (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con que "estallará el infierno en Oriente Medio" si el grupo islamista Hamás no libera a los rehenes antes de que él asuma el poder el próximo 20 de enero.

"Si no están de vuelta para cuando asuma el cargo, estallará el infierno en Oriente Medio, y no será bueno para Hamás, y francamente no será bueno para nadie. Estallará el caos", afirmó Trump durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. EFE

