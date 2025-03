Cuerpo evita el choque público con Díaz por la jornada e insiste en que hay que ayudar a las pymes

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha evitado este martes hablar de las críticas y acusaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz contra él por su postura sobre la rebaja de la jornada laboral, al tiempo que ha insistido en que hay que acompañar a las empresas, sobre todo a las pymes, en su transición hacia las 37,5 horas semanales.

"Lo importante es ir al fondo de la cuestión y entender que en este Gobierno, como en cualquier otro, las posiciones nunca o es difícil que sean coincidentes al 100%, pero lo importante es ir al fondo de los asuntos, hablar, llegar a un acuerdo en cuanto a cuál es la mejor opción, cuál es la mejor solución, porque en ese proceso de escucha, en ese proceso de diálogo, es como se llega a las soluciones más equilibradas", ha subrayado Cuerpo en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press.

El ministro ha subrayado que "no le gusta hablar de elementos personalistas" y sí de que la rebaja de jornada es un compromiso del Gobierno. Además, ha dejado claro que él no ha dicho que la reducción de jornada no saldría adelante a lo largo de este año.

"Lo que yo he dicho es que vamos a alcanzar ese derecho, vamos a conquistar ese derecho de la reducción de la jornada y vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible. Lo vamos a hacer con todos los agentes involucrados y con todas las fuerzas políticas involucradas", ha defendido Cuerpo.

El ministro ha insistido en que para llegar a las 37,5 horas semanales es "perentorio" también "acompañar" a las empresas para hacerlo de la manera más efectiva, sobre todo a las pymes, "que serán aquellas que tengan mayores dificultades para seguir reduciendo la jornada, que ahora mismo está en promedio en 38,3 horas semanales".

Esto implicaría introducir ayudas a las pymes en una reforma que Díaz ya ha acordado con CCOO y UGT y del que se excluyeron las medidas de apoyo a las empresas por la reducción de jornada ofrecidas durante la negociación de Trabajo con los sindicatos y CEOE y Cepyme.

"Estamos creciendo y estamos creciendo de la mano de la conquista de derechos. Este crecimiento no se hace en contra de nada, ni de los derechos de nadie, al contrario, esa conquista de derechos se está dando y está siendo compatible con tener unas empresas cada vez más eficientes, cada vez más competitivas, con mayor crecimiento de sus márgenes", ha defendido Cuerpo.

"El mensaje que más le interesa a los ciudadanos y el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el Gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del Gobierno y es un compromiso que se va a cumplir. Vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del Gobierno", ha afirmado el ministro.

Cuerpo ha asegurado que hay que conseguir avanzar en la mejora de productividad de las empresas para que ello se traduzca en esa reducción de la jornada laboral, "sin que afecte a los resultados de la empresa ni a los salarios de los trabajadores". "Ese es el modo equilibrado en el que tenemos que conseguir de manera efectiva y sostenible esta reducción en el límite de la jornada laboral", ha remarcado.

LAS CRÍTICAS DE DÍAZ

El pasado viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció la existencia de "desacuerdos manifiestos" con el salario mínimo y con la jornada laboral con el Ministerio de Carlos Cuerpo.

"Yo no puedo comprender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral. No lo puedo comprender y no puedo comprender que se oponga a un acuerdo con los sindicatos. Me parece muy grave. A un acuerdo de diálogo social. No ha pasado jamás. Quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos y esto es muy grave y no va a pasar, se lo digo yo", denunció la ministra, que añadió que ni la exministra Nadia Calviño "se atrevió a tanto".

"Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día. Y digo lo que va a pasar. La jornada se va a reducir y la parte socialista del Gobierno va a presumir como presumió después del salario mínimo, igual que pasó con la reforma laboral, con los ERTE y con los riders", defendió Díaz el pasado viernes.