Scholz resta importancia a los ataques de Musk: "no alimentemos al trol"

El canciller alemán, Olaf Scholz, no ha querido ahondar en la polémica con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, después de sus ataques y su apoyo explícito al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Musk es uno de los principales aliados del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"No alimentemos al trol", ha afirmado Scholz en una entrevista con la revista alemana 'Stern'. "Hay que tener serenidad. Los socialdemócratas estamos muy acostumbrados a que ricos empresarios de medios de comunicación que no valoran las políticas socialdemócratas no oculten sus opiniones", ha argumentado.

Musk ha anunciado incluso una entrevista en directo en X, platarforma de la que es propietario, con la candidata a canciller de AfD, Alice Weidel. "No creo en ganarme el favor del señor Musk. Estoy contento de dejar eso a otros. La regla es: no alimentemos al trol", ha remachado.

Scholz ha indicado que cree que es "mucho más preocupante que esos insultos es que Musk apoye a un partido como AfD, que en parte es de exterma derecha. Que predica el acercamiento con la Rusia de (Vladimir) Putin y que quiere debilitar las relaciones transatlánticas".

Musk también ha apoyado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, y ha mencionado al partido Reforma de Reino Unido este mismo día, aunque para afirmar que su líder, Nigel Farage, "no tiene lo que hay que tener".

"El partido Reforma necesita un nuevo líder. Farage no tiene lo que hay que tener", ha publicado en X, aunque no son pocos los apoyos previos a la formación de extrema derecha.

El propio Farage ha expresado su "sorpresa" en X. "Elon es un individuo destacable, pero en esto me temo que no estoy de acuerdo. Creo que Tommy Robinson no es lo mejor para Reforma y jamás renuncio a mis principios", ha apuntado.