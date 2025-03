Netanyahu convoca al Gabinete de Seguridad entre informaciones sobre avances en las negociaciones

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha convocado a los miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí este sábado a las 17.00 horas en medio de las especulaciones sobre posibles avances en las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de rehenes retenidos en la Franja de Gaza.

Un ayudante de uno de los ministros ha confirmado la convocatoria al diario 'The Times of Israel', aunque no ha confirmado que el orden del día incluya la cuestión de las negociaciones.

La Radio del Ejército israelí ha informado de que en la reunión, celebrada en la residencia oficial de Netanyahu, estarán los ministros Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso, e Itamar Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, ambos contrarios a acceder a un alto el fuego.

Mientras, el jefe del Mossad y principal negociador israelí, David Barnea, tiene previsto viajar este lunes a Qatar para participar en las negociaciones, según ha publicado el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

Este domingo el diario qatarí 'Al Arabi al Yadid' ha publicado citando fuentes palestinas que este domingo es un "día decisivo" para las negociaciones de Doha después de que las delegaciones lograra superar los escollos restantes. Fuentes citadas por la televisión pública israelí Kan apuntan a avances durante el fin de semana, pero desmienten que haya un principio de acuerdo.