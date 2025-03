Terelu Campos, volcada en los cuidados de Alejandra Rubio y del pequeño Carlo

El próximo 6 de enero, dentro de 3 días, se cumplirá un mes del nacimiento del primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Carlo Jr. Y el mismo tiempo hace que no vemos a la nieta de María Teresa Campos, que ha decidido disfrutar de su bebé en sus primeras semanas como mamá 'enclaustrada' en el piso en el que reside junto al actor a las afueras de Madrid.

Aunque ya está recuperadísima de la cesárea como ha compartido en sus redes sociales presumiendo de vientre plano y con una cicatriz apenas imperceptible, la colaboradora de televisión prefiere no salir de casa y por el momento no existe ni una sola imagen suya desde que se convirtió en madre. Y aunque en Nochebuena y Nochevieja cenó en el domicilio de Terelu Campos -muy cercano al suyo- con su novio y su pequeño, lograron esquivar a las cámaras y por el momento no hemos vuelto a ver a Alejandra desde que dio a luz.

En cuanto a Carlo, también está aprovechando para pasar el máximo tiempo posible junto a su amor y a su hijo, y como todavía está cumpliendo condena y tiene que dormir en un centro de reinserción social, durante el día apenas se separa de su familia. Y su única aparición -a pesar de que tiene un perro al que se supone que debería pasear varias veces al día- se produjo el pasado 20 de diciembre, cuando se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para hablar de su paternidad y de su felicidad junto a la sobrina de Carmen Borrego.

Consciente de que su hija y su 'yerno' prefieren vivir su recién estrenada paternidad lejos de los focos, Terelu se ha convertido en el mejor apoyo de la pareja, y es habitual verla acudiendo a diario a la casa de Alejandra para atender las necesidades de los papás primerizos y de su nieto.

"A Terelu le hemos puesto la cama en casa con su nombre. Cada vez que me ruge el estómago aparece en casa con 80 tuppers, no puedo decir nada, guisa increíble" confesaba Carlo en '¡De Viernes!'. Y confirmando que es una abuela, madre y suegra 'de diez', hemos visto a la tertuliana acompañada por su chófer llegando un día más cargada con bolsas repletas de comida a la vivienda de la pareja.

Tras varias horas en el interior disfrutando del bebé y echando una mano a su hija, Terelu abandonaba el lugar con varias bolsas en las manos, en las que suponemos que llevaría los recipientes vacíos después de surtir de comida y llenar la despensa de Alejandra y de su novio.