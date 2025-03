Israel intercepta un dron disparado desde Yemen horas después de la llegada de un misil

Jerusalén, 3 ene (EFE).- El Ejército israelí interceptó un dron disparado desde Yemen, horas después de que este viernes inutilizara un misil balístico, también procedente del mismo país, que activó las alarmas en el centro de Israel, incluido Jerusalén y Tel Aviv.

"El vehículo aéreo no tripulado fue interceptado antes de cruzar a territorio israelí. No sonaron las sirenas de acuerdo con el protocolo", recoge el comunicado castrense.

La llegada de misiles y drones disparados desde Yemen por los rebeldes hutíes se ha incrementando en estas últimas semanas.

La madrugada de este viernes, el Ejército interceptó un misil tras ingresar en territorio israelí. Algunos fragmentos del interceptor cayeron en la zona de Modin, donde se escuchó una gran explosión, informaron residentes.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) precisó, por su parte, que "por el momento, no se han recibido informes de impactos de cohetes o lesiones físicas", aunque doce personas resultaron heridas cuando se dirigían a un refugio.

Tras el estallido de la guerra en Gaza, los rebeldes hutíes, empezaron a atacar territorio israelí y también buques vinculados con Israel en el Mar Rojo y Arábigo con drones y misiles como respuesta a la ofensiva israelí en el enclave palestino que ha causado ya más de 45.500 muertos gazatíes.

Los insurgentes han aumentado la frecuencia de sus ataques lo que a su vez ha hecho que Israel también haya bombardeado puntos de Yemen, entre ellos el aeropuerto de Saná.

Israel advirtió este lunes en la sede de Naciones Unidas que "no aceptará llamadas a la contención" por parte de la ONU, según las palabras de su embajador, Danny Danon.

"No esperamos gran cosa de la ONU, pero no aceptaremos llamadas a la contención. No llaméis a la desescalada cuando respondemos (a los ataques), no equiparéis a los que lanzan misiles asesinos con los que tratan de proteger a su pueblo", agregó Danon. EFE