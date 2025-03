Infografías del viernes 3 de enero de 2025

EE.UU. CONGRESO - El nuevo Congreso de Estados Unidos toma posesión este viernes, marcando un momento clave para el inicio, el próximo día 20, del mandato del futuro presidente Donald Trump, quien contará con mayoría en ambas cámaras.

GLOBOS DE ORO - 'Pesos pesados' de Hollywood como Meryl Streep y Tom Hanks figuran entre las estrellas que han hecho historia con sus récords gracias a los Globos de Oro que han ganado y las nominaciones conseguidas.

GLOBOS DE ORO - Los filmes 'Emilia Pérez, con diez nominaciones; 'The Brutalist', con siete, y 'Cónclave', con seis, lideran las candidaturas a los Globos de Oro 2025, que se celebrarán el próximo 5 de enero en Los Ángeles, en un certamen en el que también destacan las series 'The Bear', 'Only Murders in the Building' y 'Shogun'.

CINE 2025 - Actores como Jenna Ortega, Timothée Chalamet, Hugh Jackman o Cameron Diaz están acostumbrados a brillar en Hollywood, pero en 2025 habrá que prestarles una especial atención, puesto que llegarán con nuevos proyectos para impulsar sus carreras.

BALONCESTO NBA - Los equipos de la NBA promedian más de 37,5 tiros de tres puntos por partido en la actual temporada, un aumento frente a los 35,1 por encuentro del curso pasado y los 22,4 de hace diez años, lo que ha abierto un debate: ¿La NBA usa o abusa del triple? ¿El juego se beneficia o sale perjudicado? ¿Son más bonitos los partidos con más anotaciones?

