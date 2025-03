Temas del día de EFE Internacional del 2 de enero de 2025 (15.00 GMT)

EEUU ATROPELLO

Miami/Nueva Orleans (EEUU) - El FBI sigue investigando los detalles del atentado de Año Nuevo en Nueva Orleans, en el que al menos 15 personas murieron cuando una furgoneta conducida por Shamsud-Din Bahar Jabbar, un exmilitar estadounidense de 42 años que luego fue abatido por la policía, atropelló a decenas de personas en una de las calles más concurridas del centro de la ciudad.

- Se enviará también información sobre la explosión del vehículo Tesla frente al 'Trump International Hotel' de Las Vegas (Estados Unidos), que iba cargado de cilindros de gas, de combustible para camping y morteros de pirotecnia de alto calibre. El conductor del vehículo, que aún no ha sido identificado, murió en la explosión y otras 7 personas resultaron heridas leves.

(El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que las autoridades investigan una posible conexión entre el atropello masivo en Nueva Orleans y la explosión de un vehículo en Las Vegas).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Con las negociaciones para un alto el fuego en Gaza de nuevo en punto muerto, Israel continúa bombardeando el devastado enclave palestino tras amenazar con desatar un nivel de violencia "no visto en mucho tiempo" si Hamás no libera a los rehenes, en palabras del ministro de Defensa.

- Se ha enviado información de que al menos 11 palestinos, entre ellos 4 niños y 2 mujeres, murieron en un ataque israelí durante la madrugada de este jueves en la zona humanitaria de Al Mawasi, y que entre las víctimas están el General de División Mahmoud Salah, director general de la Policía en el sur de Gaza, y Hussam Shahwan, director del Departamento de Investigaciones Generales de la misma institución.

- Se ha enviado información sobre la orden de la Autoridad Palestina para suspender el servicio de Al Jazeera en Cisjordania, que Hamás ya ha condenado y es una muestra más de la división que recorre la sociedad palestina, en plena lucha interna por el control de la Franja de Gaza tras la guerra.

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco - La nueva administración siria inició este jueves una operación de seguridad para buscar y capturar a miembros del antiguo régimen de Bachar al Asad, derrocado el pasado 8 de diciembre, en medio de tensiones internas y tras choques en barrios de la minoría alauita, rama del islam chií que profesa el ex presidente.

COREA DEL SUR CRISIS

Seúl.- La tensión en torno a la residencia en Seúl del destituido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, en cuyo exterior se concentran cientos de seguidores del mandatario, fue hoy en aumento ante la posibilidad de que las autoridades intenten ejecutar la orden de detención temporal que han obtenido para interrogarlo sobre la ley marcial.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - La intensidad de los combates no decae en Ucrania al comienzo del nuevo año, al ofrecer las tropas ucranianas resistencia para limitar los avances rusos en la región de Donetsk, mientras que el ejército ruso busca maximizar su presión a lo largo de toda la línea del frente. Por Rostyslav Averchuk

- Se ha enviado información sobre el corte de gas ruso a través de Ucrania y los efectos en diversos países, sobre todo en Moldavia y Eslovaquia.

AFGANISTÁN MUJERES

Kabul.- El último veto de los talibanes a los estudios femeninos de obstetricia y enfermería no solo ha cerrado a las afganas una de las últimas puertas que les quedaba para formarse profesionalmente, sino que amenaza con dejar a miles de mujeres y niñas sin atención básica, por las normas culturales que impiden que sean atendidas por médicos varones.

MÉXICO SEGURIDAD

Tapachula (México) - La primera caravana migrante del año partió este jueves de la frontera sur de México con cerca de 1.500 integrantes, quienes buscan desafiar las restricciones del Gobierno mexicano para llegar a Estados Unidos antes de la investidura de Donald Trump, el 20 de enero.

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso que este enero haya una reunión entre los cancilleres de América Latina para abordar los retos de la migración ante la llegada del próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUERTO RICO INVESTIDURA

San Juan - Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), jura este jueves como nueva gobernadora de Puerto Rico, liderando un Gobierno en el que destacan varias mujeres en puestos clave.

ESPANA INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno español publica este jueves los datos oficiales de llegadas irregulares de inmigrantes por mar desde el continente africano durante todo 2024, que rebasarán ampliamente las 39.910 de un año antes, además de miles de muertos en las travesías, según denuncia la ONG Caminando Fronteras.

SERIES 2025

Madrid - El mundo de las series seguirá creciendo en volumen, espectacularidad y calidad en un 2025 en el que se podrá ver a Robert de Niro como protagonista de un thriller ('Zero Day'), a Martin Scorsese participar en 'The Studio', de Seth Rogen, a Noah Wyle de nuevo como médico en 'The Pitt' o a Ricardo Darín como 'El Eternauta'.

AGENDA INFORMATIVA

América

18:00h.- Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- Colocación de banderas de los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad (Panamá, Grecia, Dinamarca, Somalia, Pakistán), que hoy comienzan un mandato de dos años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Nueva York.- ONU ARGELIA.- El embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendjama, presenta ante los periodistas el programa de trabajo del Consejo de Seguridad durante el mes de enero, en que su país ocupa la presidencia rotatoria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington - EEUU SALUD.- La promesa de Robert F. Kennedy Jr. de regular la comida ultraprocesada, asociada especialmente con las familias de escasos recursos, ha encontrado apoyos, incluso entre los mayores críticos del polémico nominado del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para liderar la salud en el país. (Texto)

Guayaquil (Ecuador) - ECUADOR ELECCIONES - A tres días de que inicie la campaña electoral para las elecciones generales en Ecuador, se desconoce aún si el jefe de Estado, Daniel Noboa, pedirá licencia para hacer campaña en busca de la reelección. Por Cristina Bazán. (Texto)

Santiago de Chile - CHILE ECONOMÍA - El Banco Central chileno publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- GLOBOS DE ORO - Despliegue de la alfombra roja de la 82ª edición de Los Globos de Oro, ceremonia que se llevará a cabo el domingo 5 de enero en Los Ángeles. (Foto) (Vídeo)

Europa

Ankara.- TURQUÍA BÉLGICA.- El ministro de Exteriores de Bélgica, Bernard Quintin, visita Turquía, invitado por su homólogo turco, Hakan Fidan. (Texto)

África y Oriente Medio

Teherán/Bagdad.- IRÁN SOLEIMANI .- Irán e Irak conmemoran el quinto aniversario del asesinato en Bagdad mediante un dron estadounidense del general iraní Qasem Soleimani y del subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes, Abu Mahdi al Muhandis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- Segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno de Pakistán y la oposición para alcanzar un acuerdo que permita la investigación de la supuesta represión de unas manifestaciones opositoras, y ponga fin al movimiento de desobediencia civil lanzado por el ex primer ministro Imran Khan. (Texto)

Kandahar (Afganistán).- UNICEF instala en Kandahar una escuela improvisada para los desplazados internos afganos que han regresado de Pakistán. (foto) (vídeo)

