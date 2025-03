Jueves, 2 de enero de 2025 (02:00 GMT)

EEUU ATENTADO

Miami - Al menos 15 personas fallecieron en la madrugada de Año Nuevo en Nueva Orleans cuando un estadounidense de 42 años atropelló a decenas de personas en una de las calles más concurridas del centro de la ciudad hasta que fue abatido por la policía en un ataque que está siendo investigado como "terrorista" por el FBI.



Se enviará también información sobre un posible atentado a las puertas del Trump International Hotel de Las Vegas, donde un Cybertruck con material pirotécnico e inflamable explotó con el dejando un muerto.(Texto)



ISRAEL PALESTINA



Jerusalén - Con las negociaciones para un alto el fuego en Gaza de nuevo en un impás, Israel continúa bombardeando el devastado enclave palestino tras amenazar con desatar un nivel de violencia "no visto en mucho tiempo" si Hamás no libera a los rehenes, en palabras del ministro de Defensa.(Texto)



SIRIA TRANSICIÓN



Damasco - La nueva administración siria continúa con las operaciones para detener a miembros del antiguo régimen de Bachar al Asad mientras trata de estrechar lazos con las diferentes comunidades y minorías religiosas del país.(Texto)



MÉXICO SEGURIDAD



Tapachula - La Guardia Nacional de México comienza 2025 con la promesa de reforzar la frontera sur para lidiar con la migración irregular récord y la disputa de los cárteles para controlar el tráfico de drogas y personas desde Centroamérica, según informan a EFE directivos del cuerpo de seguridad de la zona.(Texto)



MÉXICO GOBIERNO



Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece en su primera conferencia matutina del año un informe de "cómo cerró en términos económicos, sociales y políticos México en 2024", así como un “balance” de su primer trimestre de Gobierno. (foto)(video)



PUERTO RICO INVESTIDURA



San Juan - Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), jura este jueves como nueva gobernadora de Puerto Rico, liderando un Gobierno en el que destacan varias mujeres en puestos clave.(Texto) (Foto) (Vídeo)



CRISIS CLIMÁTICA



Madrid - Cada vez más estudios científicos avisan de que la crisis climática no ha hecho más que empezar y de que su impacto será cada vez mayor, con un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. En el caso de Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente pronostica que esta emergencia se sufrirá de forma muy distinta según la zona el continente.(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód: 9863106 y 4365856)



CHINA HIELO



Pekín - En la ciudad septentrional china de Harbin, el hielo del río Songhua, base del famoso Festival de Nieve y Hielo, enfrenta un nuevo desafío: un otoño más cálido ha dejado capas más delgadas, afectando tanto al oficio de los cortadores como a su sustento.(Texto) (Foto) (Vídeo)



SERIES 2025



Madrid - El mundo de las series seguirá creciendo en volumen, espectacularidad y calidad en un 2025 en el que se podrá ver a Robert de Niro como protagonista de un thriller ('Zero Day'), a Martin Scorsese participar en 'The Studio', de Seth Rogen, a Noah Wyle de nuevo como médico en 'The Pitt' o a Ricardo Darín como 'El Eternauta'.(Texto) (Foto)



AGENDA INFORMATIVA

América



18:00h.- Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- Colocación de banderas de los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad (Panamá, Grecia, Dinamarca, Somalia, Pakistán), que hoy comienzan un mandato de dos años. (Texto) (Foto) (Vídeo)



19:00h.- Nueva York.- ONU ARGELIA.- El embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendjama, presenta ante los periodistas el programa de trabajo del Consejo de Seguridad durante el mes de enero, en que su país ocupa la presidencia rotatoria. (Texto) (Foto) (Vídeo)



Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central chileno publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)



Lima - PERÚ BOLUARTE - La presidenta peruana, Dina Boluarte, acude a la Fiscalía para declarar en el caso abierto por el Ministerio Público por un supuesto abandono de cargo, a raíz de la cirugía en la nariz a la que se sometió en secreto. (Texto) (Foto) (Video)



Guayaquil (Ecuador) - ECUADOR ELECCIONES - A tres días de que inicie la campaña electoral para las elecciones generales en Ecuador, se desconoce aún si el jefe de Estado, Daniel Noboa, pedirá licencia para el proselitismo político en busca de la reelección, mientras su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento, se ha declarado lista para asumir las funciones temporales, como señala la Constitución. Por Cristina Bazán. (Texto)



Europa



08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado sobre el mercado del empleo en el país centroeuropeo en 2024. (Texto)



Ankara.- TURQUÍA BÉLGICA.- El ministro de Exteriores de Bélgica, Bernard Quintin, visita Turquía, invitado por su homólogo turco, Hakan Fidan. (Texto)



Asia10:30h.- Kabul.- AFGANISTÁN MUJERES.- La prohibición de los estudios médicos de obstetricia y enfermería para las mujeres por parte de las autoridades 'de facto' talibanes en Afganistán, una de las últimas restricciones impuestas por los fundamentalistas, es una nueva alarma para las afganas, que en muchos casos no podrán ser tratadas por profesionales médicos si lo necesitan. (Texto) (Foto) (Vídeo)



Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- Segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno de Pakistán y la oposición para alcanzar un acuerdo que permita la investigación de la supuesta represión de unas manifestaciones opositoras, y ponga fin al movimiento de desobediencia civil lanzado por el ex primer ministro Imran Khan



Tokio.- BOLSA TOKIO.- La Bolsa de Tokio no opera por las festividades de fin de año y año nuevo.



